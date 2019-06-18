專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合17日電



分析：香港大規模抗議只是反抗習近平集權統治的開始 路透社 分享 facebook

香港200萬人16日上街要求港府撤回「逃犯條例」，並要「特首下台」。專家就此分析，香港這次大規模遊行，預示對抗中國極權控制的更大活動才要開始，可能影響未來數年甚至數十年的中國人權抗戰。

大量港人反對可將在香港的嫌犯引渡至中國審問的「逃犯條例」，特首林鄭月娥雖對此道歉，但僅暫緩而非取消。示威群眾或許贏了一回合，但抗爭之路卻仍未結束，他們持續要求林鄭月娥下台並撤除該法。

過去一周香港人奮力捍衛民主與人權保證，與北京互動維妙。

批評者表示，在中國國家主席習近平領導之下，中國慢慢削弱香港自由並加緊管控；然而大規模抗議明確顯示，北京政府若一意孤行勢必面臨強大阻力。

牛津大學中國政治研究教授藍夢林(Patricia M. Thornton)表示：「這些衝突難以避免，我們見到香港展現驚人的人民力量，這可能預告未來情況。」

香港立法會前議員李卓人表示，港人行動已轉變成長期抗戰，而非單日行動，林鄭月娥不回應抗議群眾五大訴求，他們將返回街頭繼續抗爭。

短期而言，香港抗議行動重擊習近平。他2013年掌權後大力固權並加強打壓異己，但近期卻面臨美中貿易戰、一帶一路恐陷債務陷阱疑慮，以及國際抵制中國科技公司華為等重重困境。

藍夢林指出：「如果我們把香港抗議情況算入出乎習近平意料的多起事件中，那麼香港將成為他的另一個壓力來源，這對他構成極大的挑戰。」

香港與北京的作法相當謹慎，港警17日宣布僅拘捕五名抗議相關人士，並對民眾抗議權表達尊重。同日，香港眾志秘書長黃之鋒也出獄，他隨即要求特首下台。

英國皇家國際事務研究所駐港高級顧問夏添恩(Tim Summers)表示，強行修訂逃犯條例手法拙劣，港府未來將更難再有類似立法。

夏添恩說：「這是格外失敗的嘗試，結果就是人民力量在這個議題獲勝。這使政府更難提出任何政治敏感的法律，抗議民眾在此議題強烈反彈，政府會極度緊張與謹慎。」

英國移交香港時，中國同意香港能維持相對自由直到2047年。夏添恩認為，北京對於目前到2047年前的這段時間可能尚無明確計畫，但當下情況可能取決於這28年內發生的事件。