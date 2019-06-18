華府挺港人捍衛民主 中嗆反對美干涉內政

2019-06-18 15:09 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



美國務院發言人：香港人的和平抗議令人感動／川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對 美聯社 分享 facebook

美、中兩國政府17日針對香港舉行的大規模「反送中」和要特首林鄭月娥下台的遊行示威互嗆，美國國務院對香港民主活動人士再度表示支持，稱他們是為基本權利示威；中國外交部則表示堅決反對美國干涉中國內政。

美國國務院發言人摩根．歐塔加斯(Morgan Ortagus)說，香港大規模街頭抗議者要求撤銷將嫌疑犯引渡到中國受審的提案，並要求親北京的香港領導人林鄭月娥辭職，他們是為了捍衛寫入「基本法」的基本權利進行和平抗議。

歐塔加斯說，「做為一個民主國家的公民，看到這些人在香港舉行和平抗議，這當然令人感動。我們看到香港人為了他們的言論自由、結社自由等基本權利而示威，所有這些權利都寫入了『基本法』。當然，在我們關注這些事情的同時，我們繼續呼籲香港政府回應公眾的關切，與可能受到這項修例提案影響的當地和國際利益相關方磋商，雖然我知道，修例已被推遲。」

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)16日在受訪時說，川普總統計畫在即將於日本大阪舉行的20國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平討論香港的抗議事件 。

針對龐培歐的說法，中國外交部發言人陸慷17日表示，只要是善意的，中方對加強溝通從來持開放態度。但任何人「先入為主、帶著偏見、毫無根據」地對中國國內的事情，包括香港發生的事情，片面、先入為主地就無端指責，甚至想拿有關問題干涉中國內政，中方態度也是非常堅決的，「我們堅決反對」。

另有國際媒體問及，中方如何看待香港民眾16日上街的情況，認為是民眾有感香港現況自發上街，還是外部勢力介入。陸慷說，很多事實已表明，有關外國政府、政客從香港政府2月決定修訂逃犯條例起，就一直發表煽動性言論。

一些分析人士指出，香港連續兩次大規模示威，是強勢的中國領導人習近平罕見挫敗，但北京也恐因此加緊對香港的控制。北京為了不讓緊張升溫，或許將避免以明顯粗暴手段鎮壓抗議，但仍會以更細膩方式對香港施壓。