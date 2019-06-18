反送中港人不撤不散！要林鄭撤惡法 行政會被迫取消

2019-06-18 15:08 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港報導



香港特首辦外民眾徹夜未散 警務處長撇清暴動說／入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例 群眾冒雨不撤不散 魏碧洲 分享 facebook

香港反修例抗議行動17日持續，示威群眾數度轉移場地；一批數以百計的群眾入夜後，繼續占據特首辦外的龍和道，要求與特首林鄭月娥對話，要港府撤回修訂「逃犯條例」。至18日，仍有一些示威群眾不願散去。18日的特區政府行政會議被迫取消，特首林鄭月娥也未露面。

16日百萬人大遊行後，17日持續有示威群眾留守金鐘，上午11時左右，示威群眾轉往政府總部、立法會對面的添美道，以及立法會示威區及添馬公園一帶繼續聚集。

香港警務處長盧偉聰17日晚召開記者會聲稱，他沒有說過「整個事件是暴動」，只說「某些人的行為」涉嫌「干犯暴動罪」。

他說香港警方至今已拘捕15名「涉及暴力罪行」者，其中五人與「暴動」有關。另外還拘捕17人涉及未出示證件、遊蕩、藏匿工具供非法用途等罪嫌。

黃之鋒出獄 出席抗議集會

香港眾志秘書長黃之鋒17日上午出獄，下午即出席抗議集會，大批市民歡呼拍掌。他表示，自己剛刑滿出獄，對過去一個月未能參與反修例遊行及集會，無法與港人並肩作戰，感到抱歉，但香港眾志和他本人不會作為這場運動的意見領袖，因為群眾的訴求已很清晰，就是政府撤回修例，以及行政長官林鄭月娥下台。

黃之鋒說，林鄭月娥以書面致歉並不足夠，必須問責下台，回應民意，並指她流的眼淚不足以彌補香港人所流的血。

部分示威人士要求發起「公投」

議會陣線立法會議員朱凱說，民主派議員原本計畫下午與林鄭月娥會面，但特首辦以太忙碌為由取消會面。朱凱指，與立法會示威區在場人士商討後，決定包圍特首辦，期望18日與林鄭月娥會面，反映民意，又說心目中的「死線」是周三。有示威人士要求發起「公投」，決定下一步行動。

17日傍晚5時半左右，香港下雨，群眾在雨中高喊口號，雨勢減弱後，再回到龍和道上示威。有500市民身穿黃雨衣，悼念日前身亡的反修例示威者。立法會議員區諾軒和朱凱等人也加入，有市民高喊「不撤不散」不是口號，現場愈來愈多市民坐下，不斷高呼「罷工、罷課、罷市」、「學生沒有暴動」、「警察開槍，追究開槍」。

林鄭禮賓府會客 未公開露面

在大規模反修訂「逃犯條例」遊行後，林鄭月娥17日沒有公開露面，而在禮賓府會見教育及宗教界人士，就修例爭議聽取意見。下午至入夜後，有多輛車牌顯示是政府車輛及私家車進出禮賓府，亦有載有警員的白色貨車駛入。

中學校長會主席鄧振強表示，他與20名中、小學校長代表上午與林鄭月娥會面，期間林鄭月娥主動就政府工作不足，引致社會對立及分化，表示歉意。