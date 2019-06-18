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特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07世界日報 香港新聞組╱香港17日電

特區政府首席智囊：承認修例完全失敗 望再給予特首機會／施政香港官員：林鄭月娥就算...
特區政府首席智囊：承認修例完全失敗 望再給予特首機會／施政香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭／港府人士：逃犯條例會自然死亡 特派記者王騰毅／攝影
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香港特首林鄭月娥公開為修訂「逃犯條例」事件道歉，未能得到廣大示威民眾接受後，特區政府首席智囊─行政會議召集人陳智思，17日也在當地電台承認修例「完全失敗」，呼籲香港人給予特首機會，暗示外界不要逼她下台。

行政會議召集人陳智思當天早上接受香港電台節目「千禧年代」電話訪問時表示，他個人相信林鄭月娥已感到非常抱歉和內疚，得到很大教訓。

陳智思回應有關林鄭月娥需否下台時說，特首在過去兩年做了許多工作，希望外界給她機會，不要因為一個議題將她趕下台。

陳智思承認政府這次提出修訂逃犯條例「完全失敗」，包括在溝通過程及促進市民認知方面，坦承政府做得不好。不過，他替林鄭月娥辯護說，特首上任兩年，在其他勞工、福利、教育與經濟政策上的施政有目共睹。

針對外界要求徹底撤回修例，陳智思回應指特首已表明沒有恢復二讀的時間表，加上立法年度即將完結，所以意味著修例工作技術上「已經完結」。

他重申，修訂逃犯條例議題極具爭議，經此一役後，預計下任特首都沒有膽量再度提出。

另有香港政府一名未具名的資深官員當天表示，就算特首林鄭月娥想要下台，北京當局也不會讓她這麼做。他也說，受爭議的逃犯條例修訂案二讀程序延後，其實等同於撤回。

行政會議成員和林鄭月娥顧問之一的葉劉淑儀告訴路透說，儘管抗議民眾要求，她不認為林鄭月娥會辭職。

「南華早報」引述港府消息人士說，沒有重啟該案的時間表，這項法案將在明年7月、立法會此次會期結束時「自然死亡」。

北京觀察家說，逃犯條例暫緩修訂，是林鄭月娥及其背後政治靠山最能保留面子的選項，免於給人完全屈服於國內外壓力印象。

北京半官方智庫「全國港澳研究會」副主席劉兆佳說：「北京一再表達支持修訂逃犯條例，如果完全擱置，對中央政府而言，會是大挫敗。同時也會對其他要求開啟潘朵拉的盒子，外國勢力將可以透過反對陣營，有效掌控香港。」

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