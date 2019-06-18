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「5人暴動 用150枚催淚彈？」示威者轟警務處長

2019-06-18 13:30世界日報 香港18日電

盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民...
盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民陣要他問責辭職 路透社
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警務處長盧偉聰昨日會見傳媒時澄清，「暴動」說法是指6月12日示威衝突一小部分人涉犯暴動罪，「沒說整個事件是暴動」，截至目前為止，警方共拘捕民眾中僅5人涉暴動罪，留守金鐘的示威者則轟盧卸責：「為何為5個暴徒，就放150枚催淚彈。」

明報報導，警務處長盧偉聰昨晚澄清「暴動」說法，立法會示威區有人以揚聲器直播盧偉聰見記者，其間示威者不停報以噓聲；直播結束後他們大叫：「學生無罪！」多名徹夜留守的青年批評盧未能滿足他們的訴求，反要求警方解釋，如果六一二當天不是暴動，為何動用大量武力對付示威者。

盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民...
盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民陣要他問責辭職 路透社
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報導指出，20多歲的Wing說盧偉聰是想平息民憤，「但聽完更生氣」，質疑為何一小撮人的行為就足以構成暴動罪，認為他試圖分化示威者，「和平集會人士會埋怨少數人令整場集會變成暴動」。Wing說，上周幾次的遊行和集會已消耗許多民力及意志，但政府至今仍未答應任何訴求，故以留守「顯示我們未放棄，不會讓政府的拖字訣打消堅定意志」。

盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民...
盧偉聰：5個人暴動 留守者：為何放150枚催淚彈？ 警務處長沒撤「暴動」定性 民陣要他問責辭職 路透社
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同樣留守的22歲青年Tom亦不接受盧偉聰的解釋，「當日只有15人因暴力行為被捕，卻用了逾150枚催淚彈，多了10倍」，又反問盧的說法是否承認警方用過分武力驅散和平示威者。報導說，Tom形容，現階段留守立法會外如同「燒濕的柴」，即使成效不大仍想買一個希望，但希望整場行動可以有領導者，迅速計劃下一步行動。

據報導，對於被指對示威者過分使用武力會否道歉，盧偉聰未回應。民陣批評盧偉聰並沒有撤回「暴動」定性，要求他問責辭職。

另外，六一二衝突中被港警用橡膠子彈射中的患有肺癌三期的大叔「老吳」，被捕後遭香港警方以非法集會罪控告，「老吳」的女兒表示，警方正申請搜查令搜屋，欲搜集更多證據改控暴動罪。她呼籲，當日若有人拍攝到她父親中槍一刻影片作為證據，更能證明警方在無受威脅情況下開槍、濫用暴力。

香港立法會領導者
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