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「無領袖、全自發」美媒：香港社運新模式

2019-06-18 13:31世界日報 香港18日電

美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI...
美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI學習」 中央社
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香港修訂《逃犯條例》演變成一連串大規模示威，洛杉磯時報分析認為，香港已發展出一種全新的社運模式，即「沒有領袖、群眾自發參與」；法新社、華爾街日報也指出，香港年輕人如今被迫採取更激烈的方式來表達訴求，而且也更能在沒有「主將」發號施令下，對當局的反制措施靈活應變。

美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI...
美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI學習」 路透社
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洛杉磯時報指出，5年前的雨傘運動後，多名發起人及參與者分別被檢控、判刑，今次反送中示威則發展成一種新社運模式，變成不靠組織領袖發號施令，改由群眾自發上街。青年新政召集人梁頌恆說，這是香港示威新模式，看起來很有組織，也很有紀律，但肯定不會找到一個所謂的負責人。

美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI...
美媒：港青抗爭轉強 發展社運新模式 無領袖模式 避免領頭羊入獄 群眾默契「如AI學習」 中央社
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法新社採訪多名參與12日包圍立法會，卻遭到警方以催淚瓦斯鎮壓的香港年輕族群，其中多數為大專院校學生。眾人表示，他們已對遊行、公民不服從等抗爭模式幻滅，因為根本無法撼動非經民主程序產生的管治階層。

這次遊行有不少團體參與，包括工會、學生組織、教會、政治組織，但更多是不屬任何組織的人。香港眾志創黨主席羅冠聰稱，「我們只是參與者之一，示威沒有領袖、具自發性。」很多示威者都不屬任何組織，他們自發在網上發起不同活動，「人們透過社交平台獲得資訊，由他們自己決定，他們在網上發起投票」。

洛杉磯時報說，香港示威者的行動具有相當默契與共識，宛如歷經數年演練。每當有人需要頭盔、口罩或雨傘，只要朝天高喊所需物品，周遭人群立刻停下腳步，齊聲喊出需求並搭配手勢，例如拍頭代表頭盔、以手圈眼代表護目鏡、雙手轉圈則代表保鮮膜，用以保護示威者不受催淚瓦斯或胡椒噴霧的摧殘。

梁頌恆指出，像是建立供應物資等，都是群眾透過以往的經驗累積，自動自發進行，「就像一部機器或懂得自我學習的人工智慧」。

報導稱，警方自上周日起就連場遊行抗議拘捕34人，當中有遊行者是在醫院被警方拘捕，另外也有Telegram群組管理員被捕，分析指，即使警方捉拿個別人士，也不會拘捕到所謂的核心人物。

香港理大周同學表示，這次群眾情緒遠較雨傘運動高漲，示威者情緒很快就到沸點，迫使警方武力驅散。他認為，這種方法比較受年輕人認同，「因年輕人就想盡快解決、有效果」，不過沒有指揮中心統一蒐集資訊，示威者很難證實各種消息來源。梁頌恆也表示，萬一警察拿出真槍，沒有領袖可以呼籲群眾撤退，「所有人都會死。」

香港洛杉磯社運
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