聲援反送中 蔡左打曾永權右批柯文哲

總統蔡英文（左二）昨視察離島澎湖，前往「濟陽堂」祭拜。 圖／讀者提供 分享 facebook 總統蔡英文昨天在澎湖聲援香港人民「反送中」行動同時，也左打國民黨副主席曾永權，右批台北市長柯文哲。對曾永權參加海峽論壇時指「讓中華民國消失的其實是民進黨」，蔡英文說，香港人民走上街頭時，在野黨卻對政府批評與攻擊，「我覺得真的不太恰當，作為一個台灣人情何以堪」；被問及未來是否可能「柯蔡一家親」，蔡則說「柯市長作為一個民選市長，對民主政治這件事要更嚴肅面對」。

民進黨發言人李晏榕也加碼表示，當上百萬港人站出來捍衛香港的自由民主之際，曾永權主動率領國民黨組團「送中」，競相對中共獻媚，顯露國民黨和國際主流社會嚴重脫節。對此，國民黨副發言人黃心華則反嗆，面對接連多批台籍嫌犯自全世界各地「已送中」的現況，蔡政府為何噤聲不語？

柯文哲日前稱不願拿國家利益開玩笑才照本宣科談兩岸關係，昨天被問及此事，柯文哲解釋時也小酸蔡英文。他說，譁眾取寵很容易，但不管是撿到槍、砲還是原子彈，有時還是要小心自爆。「作為務實或頭腦清楚的人，台灣的整體利益、人民的最高福祉，我們還是心裡有數。」

蔡英文昨造訪澎湖，被安排參拜「柯蔡宗祠」，媒體詢問是否意謂「柯蔡一家親」，未來會不會與柯文哲合作？蔡英文嘆一口氣說，到現在為止沒有這個想法，不過「柯市長作為一個民選市長，對民主政治這件事要更嚴肅面對」。

對香港「反送中」，柯文哲則說，推動政策有民意、專業、價值三原則，他不認為一條法令能讓一百萬人上街頭，「不可能，這一定是冰山一角，一定是積怨已深」，累積的民怨要怎麼處理是香港政府要去思考的；但作為旁邊一個台灣，我們只是善意提醒，每個國家、地區有其尊嚴，「我們不要去跟人家講說『你哪裡不對』。」

他也感嘆，「有時我覺得深綠獨派的都說一邊一國，每天還管另一邊的事幹什麼？」

因兩岸立場被批判，媒體問柯是不是台灣袁崇煥（因反間計被殺）？柯說「不會吧，那個是賴清德吧？怎麼會是我？媽的，我要演努爾哈赤，我才不要演袁崇煥。」隨後又提到努爾哈赤被火炮打死，改口說能不能換個比較好的角色，「當多爾袞好嗎？」