百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



中共外交部發言人陸慷昨重申，香港十二日的抗議行為是「暴力行徑」。 （新華社） 分享 facebook

百萬香港市民再度上街，要求港府撤回修訂「逃犯條例」以及香港特首林鄭月娥下台，中共外交部發言人陸慷昨重申，十二日的抗議行為是「暴力行徑」，北京當局充分肯定林鄭月娥，堅定支持特首和特區政府依法施政。

對於美國總統川普月底出席在日本大阪舉行的Ｇ20高峰會時，將和中國大陸國家主席習近平討論香港抗議事件，陸慷表示，只要是善意的，中方對加強溝通從來持開放態度。若意在干涉內政，中方堅決反對。

陸慷昨在中共外交部例行記者會上稱，「把香港搞亂，肯定不符合主流民意」。外傳主管港澳事務的大陸副總理韓正曾南下與林鄭月娥見面，陸慷並未直接回應，僅稱「中國領導人在國內如果有活動，不是外交部負責的事情」。他重申，北京方面強烈譴責暴力行徑。

「反送中」行動引起國際關注，「六一六」遊行更成為各大外媒頭條報導，路透引述匿名消息稱，港府處理修例風波拙劣，北京「如今對林鄭月娥的能力嚴重懷疑」，中共外交部駐港公署昨發表聲明反駁。

聲明強調，「香港事務屬中國內政，外國勢力只會激起中國民眾民憤，干預香港事務最終必然是搬起石頭砸自己的腳」，並敦促有關媒體立即糾正錯誤，停止混淆視聽、煽風點火。

大陸官媒中新社則發文批評，反對派策動「對修例一知半解」的市民上街，讓人懷疑其背後政治目的，是要摧毀特區政府管治權威，破壞香港與中國大陸關係。文章還呼籲，香港各界應把握溝通機遇，充分、理性討論條例草案，推動香港法治進步。