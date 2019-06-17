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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

左右外資、人民幣 香港大亂撼動北京「雙穩牌」

2019-06-17 17:47世界日報 記者 李春

香港的《逃犯條例》修訂之爭，在大遊行、大衝突之後，港府提出「暫緩」修訂之策，但市民不買帳，一場更大規模的遊行已出現，罷課、罷工浪潮可能在本周捲起，說香港大亂，應不為過。但過去一周以及未來一周，北京處置香港之變，一個重要著眼點，當不是政治，而是經濟，而香港之亂在經濟層面上，已撼動北京的「雙穩」之策。

雖然官方封堵，港島之事還是流進中國，由之也引起一些討論甚至爭論。有些小粉紅完全不懂香港在中國經濟中潛在地位，還拿什麼廣州、深圳GDP已超香港來說話，認定既然現在香港大亂，中央可以高壓或「棄港」，卻不知即使在今天，上海亂了、深圳垮了，都有法停損，但香港一亂，對中國經濟造成的損失，將無可彌補。

所謂「雙穩」之策，是「穩外資」、「穩匯率」。「穩外資」是去年7月提出的「六穩」政策中的一穩。「六穩」政策經將近一年的時間，層層蓋章，全面推動，由最新的經濟數據，被證實是「六穩」中成果最好的一穩。

但「穩外資」跟香港有那麼大的關係嗎？要留意一點，前些天中國商務部公布今年前5月的外資數據，在主要外資來源地中，香港仍排在第一。這是因為另外一個數據，即2018年中國實際利用外資額為1350億美元，其中經香港入境的外資規模高達960億美元，占比高達71%。這不是說那投資全是香港的，而是說香港是中國外資的主要來源地，這主要是因為香港是國際金融中心，香港有最具競爭力的營商環境，投向中國的外資還有相當多要過香港這條橋。

如果說「穩外資」作為「六穩」之一，是去年因應中國經濟下滑或放緩的政策組合內容，則「穩匯率」是沒有大張旗鼓宣傳，但相當努力在做的事，這主要是因應中美貿易戰由膠著到惡化到復談的不斷跳動而來。

有關「穩匯率」，主管金融的副總理劉鶴最近有提，中國人民銀行行長易綱有重點講，相關的數據也擺在那裡，顯示有過重要的波動，也有著主管當局維穩動作的跡象。要問的是，這跟香港有何關係？

先要講幾個定位，首先是因香港是國際金融中心，擁有大量跨國公司地區總部及財資管理中心，是全球現金管理的關鍵節點，所以人民幣跨境業務和人民幣國際化，香港是主要推動者。

再一定位，香港已有中國境外最大的人民幣資金池，也是最大的人民幣結算港，由之成形為最大的離岸人民幣中心。這是北京中央自2011年以來，持續到今天未曾歇的努力，北京中央促進香港離岸人民幣中心進一步發展中，還把在香港發行人民幣國債作為一項制度性安排，推出跨境投資人民幣結算及人民幣RQFII政策。香港成為境外首要人民幣融資中心。也就是說，說「穩匯率」可能簡單了點，說穩人民幣可能更加準確。

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