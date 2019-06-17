4部門罕見共同聲明 北京「尊重、理解、支持」林鄭

2019-06-17 17:47 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ╱綜合16日電



香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩「逃犯條例」修訂案，香港中聯辦16日早上即約見范徐麗泰、陳永棋、陳馮富珍、林順潮、邱達昌，及劉炳章等多名現任及前任港區人大代表及全國政協委員，與會人士表示，北京當局堅定支持林鄭月娥，呼籲共度難關。

據香港媒體報導，中國全國人大常委譚耀宗於會後稱，這場會面共有200多人出席，主要由中聯辦領導與人大政協分析近期修例所發生的事，亦派發行政長官林鄭月娥前天於記者會上的發言，以及中央四個部門包括港澳辦、中聯辦、外交部以及外交部駐港特派員公署發表的聲明文件。

他指出，中央四個部門同時發表聲明做法罕有，當中關鍵詞就是中央對於林鄭月娥的決定表示尊重、理解和支持，表明中央對特首支持、尊重、理解及信任；又引述中聯辦指修例初心是正確，但可惜很多外國勢力不斷干預抹黑，根據不完全統計，外國共67次發聲明就修例作出各樣干預行為，讓情勢變得複雜。

香港媒體報導，力挺修例的香港行政會議成員湯家驊接受電台專訪表示，作為律師和非常相信法治的人，感到事件是「社會公義輸了一仗給政治」。他批評如今香港社會出現了大問題，錯誤的訊息很容易便會傳遍香港。

湯家驊對社會上不少意見領袖在這次「逃犯條例」修訂事件中，都沒有發表中肯及客觀意見，感到失望。湯家驊也承認，他自己當初低估了修例涉及政治的嚴重程度。

湯家驊建議，這次事件後，特區政府應要成立一些部門，更及時把握民情轉向。他還說，特區的領導班子及行政會議成員過去「太過君子」，未能用香港人聽得明白的語言向港人清楚解釋政策，使得近年不少市民對政府的不信任，而這問題並非現任政府造成，也難輕易扭轉。