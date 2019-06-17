從意見衝突到政治衝突 港府管治危機壓力傾洩北京

2019-06-17 17:08 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



一項原來鮮為人知的法例，撼動香港滿城風雨。因逃犯條例修訂，香港再次出現一次百萬人大遊行。而這次遊行與6月9日的遊行有諸多不同，香港從意見衝突走向政治衝突，香港政府已現管治危機，如無良策，將把壓力傾洩到北京，形成正當性危機。

這次大遊行，是香港民陣發動的第四次反送中遊行，從四次遊行的脈絡觀察，不會只是民陣就能動員那麼多的香港人上街，而是香港管治班子的治理失策使然，從原本可溝通商量走向流血衝突，才會有那麼多人上街。

比較「六九大遊行」與「六一六大遊行」，最值得關注的有三個不同：第一是觸動扳機不同，六九遊行較單純地反修例而港府堅持要提交二讀，民眾透過遊行彰顯民意阻止政府之意；而六一六大遊行，最直接的是6月12日警民衝突，警方的表現激起更多人對示威者特別是青年學生的同情心，特首的表現讓更多人憤怒，於是才有更大的規模，所以上次沒上街的人這次現身了。

第二點不同，是力量對比的不同。上次六九大遊行香港政府還有能力應對，香港警方還有細密的部署。面對這次遊行如此規模之大，香港政府竟然選擇停擺，香港警方基本上鬆手。這反而是香港最危險的時刻，如何防止失控才是最大的問題。

也正因此，六九大遊行與六一六大遊行的最大不同，就是結果難料。上次大遊行有兩種結果，即港府退和不退，大家都看得清清楚楚，但兩種結果都還不算是危機來臨，都還有漸進之變的可能，但這次看來沒有選擇，港府官治班子不可能全身而退，而民意沸騰也不可能說冷就冷，這才是可怕之處。

香港此時的目光，可能只能北望，看北京當局如何表態，又如何動作。北京當局表態，不外乎兩種，一種是不惜代價，強力介入，收回治權；一是果斷處置，消弭危機，穩住民心。這兩種可能，都要付出相應的代價。本來還有第三種可能，就是香港有大多數接受的政治人物，站出來登高一呼，提出各退一步化解危機之策，但目前香港政治圈大多坐享其成只想摘桃子，只能看北京如何化解危機。