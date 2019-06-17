環時老總這樣評送中：中國是香港親爹、西方是養父母

2019-06-17 15:48 世界日報 中國新聞組╱北京17日電



香港反送中大遊行十六日參與人數再破百萬。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

香港反送中，百萬人上街抗議，中國官媒沒有談論，唯獨環球時報總編胡錫進每天發一篇博文，而且評論也不清空，可謂大牆內一片獨特風景。他近日說香港是中國的孩子，中國是香港的親生父母，西方不過是養父母，引起網路熱議。

法廣網報導，針對美國議員推出的「香港人權與民主法」，旨在要求美國政府每年認證香港的自治地位的法案，將香港自治狀態與特殊待遇掛鉤。胡錫進14日發長微博批駁，當然口氣要比中國外交部發言人痛批美國粗暴干涉內政溫和得多，盡量地循循善誘。比如他打了一個比喻：香港是中國的孩子，但它因種種原因被英國及西方強行領養了很多年，當這個孩子要回到親生父母身邊時，養父母如果真正關心這個孩子，會怎麼做呢？

對此，網友反應特多：有人說：「把香港比作孩子，把中國比作父母不恰當。既然是為人民服務，人民就是業主，政府就是物業，香港人民換了個物業而已。」

「不知道該說不該說，你將香港比喻成中國的孩子，很不恰當。強行做香港的爹，確實要問香港人同意不同意。」

「問一下：香港是和養父母在一起，日子開始過好的？還是和親生父母在一起，日子開始過好的？」

「孩子長大了，還要事事都要干涉，再親的親爹也要變三叔。」

「比喻不錯，關鍵是親生父母現在快掉坑裡啦，孩子不想跟著掉啊！」

還有人說：「關於生父和養父比喻很恰當。問題是，生父和養父是如何看待對方的？如果養父和生父的價值觀完全相悖怎麼辦？進一步如果生父和養父本來就是敵對關係又怎麼辦？」

「如果這個親生父母是個壞蛋，那個被領養的孩子壓根就不該回歸。孩子的幸福是至上的。在西方不善待自己的孩子有可能被剝奪監護權的。」

更有人調侃說：「原來香港是咱的親孩子啊，怎麼咱想看看親孩子還得單獨辦通行證，一點都不親呢？」

最後也有網友質問胡總：「全網就你一個人在說香港的事，其他媒體一個沒發聲，媒體自由都沒有，怎麼相信你？」