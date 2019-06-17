港人遊行自保守則：戴口罩、不自拍、現金付款

2019-06-17 15:55 世界日報 香港新聞組／香港17日電



「反送中」示威者戴口罩和護目鏡自保，以免成為中國大陸當局監視對象。法新社 分享 facebook

香港政府修訂《逃犯條例》引爆民怨，過去一周有上百萬市民上街，參加「反送中」大遊行，但示威者擔憂會被中國大陸盯上，他們極力不留下痕跡，避免被政府當局及追蹤系統監控。

華盛頓郵報報導，示威者只使用安全的加密即時通訊軟體，像是Telegram；購買單程地鐵票而非使用八達通卡進站；放棄信用卡或行動支付，只用現金付款；不在現場自拍或拍照等。此外，抗議群眾都戴著口罩或防毒面罩，避免被監視器和臉部識別軟體錄下存證，並使用一次性的手機SIM卡。

與2014年的雨傘革命不同，這次的「反送中」運動是無領袖抗爭與集結，香港警方使用催淚瓦斯、布袋彈和橡膠彈來對抗人群。

香港民權人權陣線領袖梁穎敏表示，中國政府會不擇手段以試圖監控人民。梁穎敏引用媒體報導指出，中國利用人工智慧追蹤市民，並利用社會信用評分系統控制民眾生活，「我們相信這也可能在香港發生」。

上周聚集在政府大樓周圍的群眾沒有明確的領導者，示威者用Telegram召集群眾，使Telegram在示威遊行前幾天成為香港iPhone手機應用程式中的大熱門。

Telegram加密 依然被駭

21歲的香港學生卡登從印第安納州返回香港參加遊行，他表示，「有關人身安全的資訊在Telegram和群組中廣為流傳。」

另一位化名阿麗夏（Alexa）的示威民眾指出，近期臉書上也出現許多警告貼文，提醒民眾切記掩飾自己的數位足跡。這標誌著一個重大轉變，她與家人多年來持續參與和平示威。她說，「我們總是拍照並上傳臉書等，它會告訴大家你在現場」。

然而防不慎防，Telegram於12日晚間遭駭客入侵，公司表示，攻擊者的IP位置顯示在中國。

澳洲戰略政策研究所網路中心研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）表示，「這是一種先發制人的概念」。中國利用數據收集的方式，專門威嚇參與示威活動的人。

中國人權觀察資深研究員王（Maya Wang）表示，香港警方與中國當局間的合作「透明度很低」。香港正推動更多「智慧城市」的計畫，但並未明確說明哪些公司會涉入其中。