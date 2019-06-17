反送中人龍穿同款黃色雨衣 「一人一花」悼墜樓港男

2019-06-17 15:52 世界日報 香港新聞組／香港17日電



民陣昨天再度發起反送中大遊行，200萬人身穿黑衣，再度聚集維園，多條龍尾至深夜約11時才抵達金鐘政府總部，歷時逾8小時。在昨天下午的大遊行中，許多人以「一人一花」悼念在前天因掛「反送中」橫額墜樓的男子，一個個身穿黑衣的市民在太古廣場鞠躬、上香、默哀，更一度出現長長人龍。

綜合媒體報導，身著黃色雨衣的35歲梁姓男子前天爬上金鐘太古廣場平台，在棚架上掛出「反送中No Extradition To China」、「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭（香港特首林鄭月娥）下台，Help Hong Kong」等抗議標語。

報導描述，現場民眾看到站在危險高處的梁姓男子，紛紛對他呼喊「不要死啊！撐住呀」。警消獲報後在現場備好救生氣墊，甚至派出談判專家上前與他溝通。僵持五個小時後，晚間9時許，梁男脫掉衣服、爬出鋁架，一名消防員飛撲上前拉住他，未料梁男疑似反抗而造成衣物鬆脫，掙扎不久後墜樓，倒臥氣墊旁人行道，送醫後傷重不治。警方在現場找到一封遺書，初步判定梁姓男子是自殺。

明報報導，不少市民昨日在太古廣場外悼念死者及寫下紙條，不少家長帶同小孩獻花，一行數十人的中學生中，有女生哭得滿臉通紅，旁人送上紙巾，亦有中年男子坐在一旁，不斷用手擦拭眼晴。他們都用紙張寫下心聲，「我們為你走下去」、「香港人永不放棄」。

據報導，昨天下午一度出現長長人龍，即使人龍已到高等法院甚至更後，不少市民仍默默有秩序地排隊等候獻花或上香。現場有市民自發圍在一起摺花、派白絲帶及「反送中」單張；有市民在場掛上死者曾穿上的同款黃色雨衣，畫起油畫，現場亦傳來佛經及聖詩。隨民陣遊行開始，警方開放行車路，大批市民湧至，白花堆在行車路旁。

另外，多名市民昨日於金鐘政總外俗稱「連儂牆」的地方，手摺元寶及持白蠟燭，哀悼死者。負責人林正軒稱，有小店分別捐出約2000朵白花，以及逾千白蠟燭供憑弔，市民反應則是悲哀、有心。