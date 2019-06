表態!鄭秀文容祖兒挺大遊行 IG悼墜樓港男:RIP

2019-06-17 15:51 世界日報 香港新聞組/香港17日電



反《逃犯條例》修訂遊行民眾昨天自發悼念墜樓港男,不少藝人也打破沉默表示哀悼,鄭秀文、楊千嬅與容祖兒等多名藝人紛紛在社群網站將頭像轉為黑色,並分別上載蠟燭、白花、祈禱或寫有R.I.P的照片。

16日是容祖兒39歲生日,她的Instagram沒有分享任何慶生照片,反而發了一張黑白照片,寫下:「失眠夜」;鄭秀文則PO了雙手握緊的相表示:「禱告」;張敬軒這夜同樣難以入睡,po了一排被他吃了兩粒藥丸的相,留言表示:「Can`t sleep」。

周柏豪除上載黑色照片外並留言:「Thank you and RIP.」,楊千嬅與吳業坤也po了寫「R.I.P.」的圖;林泳淘則寫:「生命可貴,R.I.P.....」,而馮盈盈也於她的Instagram story上載了一張黑白的燭光相,表示:「It`s 4am. I cannot sleep. so sad. Anyone same with me」,還加了hashtag #黑夜終會過去 #黎明即將來臨。

遠在加拿大的李婉華關注事件並表態,還有鍾嘉欣上載了女兒在祈禱的一對手仔,寫道:「Our prayers are with you」。