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「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白

2019-06-17 14:04商業周刊 吳中傑／商業周刊

香港反送中大遊行十六日參與人數再破百萬。 特派記者王騰毅／攝影
香港反送中大遊行十六日參與人數再破百萬。 特派記者王騰毅／攝影
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這次香港反送中事件，許多金融界、商界人士都跳出來反對。他們為什麼要甘冒被「紀錄」的風險，也要跳出來說不？

錢志健，51歲，香港資深對沖基金經理人，曾擔任全球最大型倫敦上市對沖基金Man Investments 地區主管。他是香港近年極少數敢站出來反對政府施政的商界人士，在這幾個月香港俗稱「送中條例」的《逃犯條例》修訂過程中，他也多次站出來反對。

因為他的異議形象，今年初甚至有警察、消防隊以「有人通報你家出事」上門關切；有人指控他綁架面試者，聲稱有面試者進了他公司後便沒再出現。

個金融界人士，為什麼沒事要跟自己的人身與財產安全過不去？ 他怎麼看條例通過後，對香港經濟可能帶來的傷害？ 而港府最新暫緩修法的決定，能消弭大眾的疑慮嗎？

他在香港接受商周採訪團隊的專訪，講出一個香港金融人沉痛的告白。他的心聲，也是許多商界人士的心聲。以下為採訪紀要：

商業周刊問（以下簡稱問）：香港政府今天（6月15號）下午宣布，暫時延緩《逃犯條例》，香港市民可以放心了嗎？　

錢志健答（以下簡稱答）：大家現在對這個政府的信心已經很薄弱，他們只是說pause（暫停），就像一台DVD播放機，你暫停了，隨時可以再按下繼續播放。

他們必須道歉，對香港大眾道歉，去消彌這些恐懼，對全世界道歉。他們需要撤回這個法案，以及撤銷（針對部分參與示威群眾）暴動的罪名。

為什麼是暫緩而不是撤回（法案）？我認為北京正利用香港當成一個平台，為了一個更大的戰爭（指貿易戰），這是香港民眾不想看到的。

這只是停火，但不是永久的（結束）。明天是父親節（編按：6月15日為香港父親節），我全家都還是會加入遊行。

問：從商業的角度來看，這個法案最可怕的是什麼？

答：法案通過後，landing HK equals landing China.（降落在香港，等同降落在中國）。

你可能是華為的競爭對手，可能是中國研發的電動車的對手。一個從賓士（汽車公司）來的，從福斯汽車來的，即使不用入境，只要轉機，他們就有可能被中國帶走。對方可以說要把你帶去中國，可能（指控）你偷了我們的技術。

問：這會進一步對香港經濟造成什麼影響？

答： 很多基金經理人現在已經想去新加坡做境外金融（offshore banking）。一般的香港大眾，中產階級，他們也擔心，你永遠不知道什麼時候你得罪了什麼人，對方可以構陷你於任何狀況。

從經濟狀況來講，香港正面臨一個世界末日倒數的狀況，這是香港的死亡，這是一國兩制的死亡。

問：預期法案通過後，錢流出香港的速度會更快？

很多人已經在做這些事，香港的錢流出去，已經在發生了。

問：除了資金外流，此法案對香港還可能有哪些傷害？ 會牽動哪些週遭國家？

答：資金外流，新加坡的金融業會受惠，資產管理的業務一定會慢慢移出香港；台灣科技業會受惠，已經有很多美國公司不進去中國，如果蔡英文（下屆總統選舉）贏，Google、Facebook這些公司他們一定會更大力度的把資源放到台灣。

還有，香港的IPO（首次公開發行）市場會下沉（sink），我們不相信香港的監管機制，而（美國）那斯達克跟紐約證交所會間接受惠。

重要的人跟資源一定不會再放在香港。這是所謂的風險管理，因為這有太大的政治風險。

問：香港金融與商業界，這次是因為利益而走上街頭嗎？ 或者，害怕什麼？

答：當這法案通過，我們在談的是合法的綁架。Say no to legalize kidnapping（對合法的綁架說不），當法案通過，我們會被習近平合法的綁架。

共產黨歷史上來說，他們不信任殖民地的人，你看即使是那些商業大賈，他們（中國共產黨）其實都想替代掉，用真正的紅色資本家。

商業人物這次也有（發聲），因為大家都很害怕，北京正打算大換血，替換掉一整個世代的香港人。這是很糟糕的一件事情。

問：如果法案通過了，你自己有什麼打算？

法案通過的話，身為一個基金經理人，我很可能在3年內把我的生意都移出到海外，離開香港。

我在今年四月接受外國媒體訪問，（香港）蘋果日報翻譯轉載在頭版，裡面提到如果修法通過，我會離開香港。

但前任香港行政長官（梁振英）竟然在他臉書上說，他說看到我在（香港）蘋果日報的訪問，說如果我要離開香港，他會請香港移民局取消我的香港身分，以及我家人的香港身分。（他）針對我和我的家人，瘋了！ 這些人其實表現得就像共產黨員。

答：在香港言論自由逐漸緊縮的時刻，你還一直發出反對聲音，不害怕嗎？

答：我是有信仰的一個人，你不能對邪惡沉默，當有邪惡出現的時候，如果你不發聲，那香港還剩下什麼？ 人們會生活在恐懼之中，（但）我們不想在恐懼中生活。

問：什麼樣的恐懼？

答：如果《逃犯條例》通過，記者不能報導，分析師不能發布任何對中國不利的報告，他們可以用各種理由構陷你。而且他們（指中國與香港政府）已經做過這種事，他們有很多不良紀錄。

如果讓《逃犯條例》通過，我們會失去香港，這並不是鄧小平承諾的事。香港人最寶貴的東西，就是香港價值，就是跟內地不同，這是最重要的事。

鄧小平當時說馬照跑、舞照跳，你罵共產黨也沒有問題，但現在不是這樣了。

香港是一國兩制很好的失敗例子，到2047年（編按：1997香港回歸後，中國承諾一國兩治50年），香港很可能變成一個普通的中國城市，我們必須為了盡量不要讓那天到來，我們得每天捍衛自己，香港人很辛苦。

香港資深對沖基金經理人錢志健。圖／商業周刊提供
香港資深對沖基金經理人錢志健。圖／商業周刊提供
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