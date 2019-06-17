送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾

香港反送中大遊行十六日參與人數再破百萬，群眾高舉標語要求「撤回」、「林鄭下台」。 聯合報特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

就在香港反送中運動喧騰一週之後，香港特首林鄭月娥終於在今天下午宣布，暫緩《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》修正草案（簡稱逃犯條例，又稱送中條例）修法。主因是，台灣表明不接受這樣的方式引渡人犯，因此修法已「沒有急迫性」。

對照當初林鄭提出的修法理由，是為回應台灣提出引渡人犯請求，才以修法作為解方，此番言論，讓台灣突然成了左右香港送中條例續推與否的重要關鍵：送中條例始於台灣，暫緩，也因為台灣。

但，實情真的是如此嗎？

其實，早在去年2月香港男子陳同佳在台殺害女友逃回香港後，台灣司法部門就透過陸委會在3月、5月、11月，三度對港府提出逃犯移交請求。但，全部被「已讀不回」。

當時，政府官員因考量台港間並無明文的司法互助協定，提出可以用個案方式，協商出台港間司法互助合作方法，將互助限縮在「個案」來處理，根本無需大費周章修法。但，港府始終不曾對我方要求提出具體回應。

沒想到，今年2月，港府提出《逃犯條例》修正草案，還稱是為了給台灣交代，讓陸委會上下全「傻了眼」。

「我們只是要喝一杯牛奶，結果你不只是養了一頭牛，還弄了整座農場！」陸委會副主委邱垂正直言，「結果引發這麼大爭議，我實在不懂港府為何要化簡為繁？」

邱垂正指出，雖然台港間並未簽訂司法互助協定，但根據國際慣例，基於對等互惠精神，雙方仍可就個案模式做司法互助合作，「包括事證移交，或是犯人移交等等，這樣就可以解決問題，但顯然港府不願意朝這樣的方向去處理。」

對於林鄭港府是為台灣殺人案而修法，又因台灣拒絕而暫緩，總統府今天也隨即發出聲明，表示以此作為違背人權立法的託辭，是不負責任與缺乏道德感的作法，「令人感到不可思議，我們無法認同。」

台灣政府對林鄭說詞感到不可思議，事出有因。

因為，港府提案修法前，從未知會我方。一位陸委會官員說，我們一次去函不理，二次不理，三次也不理，「結果來了逃犯條例修法，還說是台灣要求，這合理嗎？」「如果你修法是為了台灣，那你之前也要跟我們溝通吧，完全沒有啊！」

其實，台港間溝通交流的單位，是由2010年5月、4月成立的「財團法人台港經濟文化合作策進會」與「港台經濟文化合作協進會」作為平台，但2016年後，雙方定期的聯席會議，暫時中斷。但，去年七月，香港法院審理陳同佳案時，仍透過平台向政府提出案件情資需求，政府也配合提供。

甚至，更早之前，因港台間經貿交流頻繁，發生多起詐騙、洗錢等案件，政府從2013年起，就以打擊犯罪為題，針對10個個案向港府提出請求，希望能互相就證據移交合作，但港府態度同樣是「已讀不回」，冷淡處理。

現在，卻在反送中遊行後，以台灣不接受為由，宣布暫緩。做與不做，都打出台灣牌，私下對台灣政府，卻愛理不理，看在官員眼裡，只能說港府真的是表裡不一，莫名至極。

香港特首林鄭月娥16日晚間對修訂《逃犯條例》處理不當發表道歉聲明。歐新社 分享 facebook

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