港爸父親節攜子上街反「暴動」

2019-06-17 13:23 世界日報 香港17日電



影片來源：臉書

特首林鄭月娥前天宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過爭議未解決，大批市民昨天響應民陣號召，參與遊行，要求「不撤不退」。昨天適逢父親節，黑衣人群中不乏一家大小的參加者，有父親看到6月12日衝突中警方對年輕示威者使用過分武力感心痛，要求政府撤回條例及收回暴動定性。

綜合香港01、明報報導，昨天不少爸爸都為了下一代走上街頭，黃先生便帶同兩名就讀中學的女兒，結伴出席遊行，共同度過不一樣的父親節。他表示，是為社會不公義站出來，「算是另一種身教」。

據報導，黃爸爸上周曾「單人匹馬」參與遊行和示威，雖然並非走在最前線，但他目睹當天有不少年輕人和平集會，非常感動：「好多都和我的大女年紀都差不多大」，他最不滿警方濫用武力執法，他又批評特首解釋言辭含糊，要求成立獨立調查委員會徹查事件，追究事件。

跟隨爸爸出席遊行的兩個姊妹，目睹過去一周的峰迴路轉，主動提出跟隨父親嚮應行動。報導指出，大女兒表示，她理解警方維持秩序有責，但對於執法者使用過分武力，對待手無寸鐵市民，坦言難以容忍。她認為，林鄭月娥不但未有問責，更恣意縱容警方濫權，死撐「執法天經地義」：「做錯了就該認錯，為什麼還不認？」

寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」 路透社 分享 facebook

33歲社工黎先生帶著兩歲女兒及兩個月大的兒子參與遊行。他說作為父親，見到警方在12日對示威者使用過分武力，包括射擊頭部，當中不少年輕人與婦女手無寸鐵，「覺得好心痛」。他體諒年輕人抗爭，因政府毫不聆聽市民意見，亦欣賞年輕人勇氣，「他們是為不願行出來的人表達意見」。據報導，黎先生要求政府撤回條例並收回暴動定性，「這樣就暴動，這還可以？以後還有人敢出來遊行？」他擔憂子女的未來，這次是為子女走出來。

報導說，60歲的曾先生與28歲兒子一同遊行，他認為「香港比較重要，父親節不慶祝都無所謂」。曾先生有寫毛筆字習慣，日前得知有示威者身亡，故製作「安息吧，讓我們實踐你的路」直幡，又繫上紙花以示悼念。