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200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

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聲援香港「反送中」 華埠再遊行

2019-06-17 12:43世界日報 紐約報導

「NY4HK」16日在曼哈頓華埠遊行，聲援香港市民反對修訂「逃犯條例」。（記者和...
「NY4HK」16日在曼哈頓華埠遊行，聲援香港市民反對修訂「逃犯條例」。（記者和釗宇／攝影）
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繼上周日在紐約曼哈頓時報廣場舉辦超過1500人集會遊行至中國駐紐約總領事館後，由紐約民眾及留學生等自發組成的聲援港人團體「NY4HK」，16日於曼哈頓華埠再次遊行，繼續聲援香港市民反對修訂「逃犯條例」，要求香港政府撤回該法案並要求特首林鄭月娥下台。

16日的遊行有逾300人參加，在孔子大廈集結示威後，沿曼哈頓大橋步行至布碌崙(布魯克林)；參加者大喊「反送中」、「拯救香港」、「林鄭下台」等口號，譴責香港政府與北京企圖破壞香港法治，響應香港200萬人的反送中遊行和全球超過30個城市的聲援集會。

周鋒鎖表示，這次遊行和1989年的學運有相似之處。（記者和釗宇／攝影）
周鋒鎖表示，這次遊行和1989年的學運有相似之處。（記者和釗宇／攝影）
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「NY4HK」發起人楊錦霞表示，12日香港警察多次向示威者濫用暴力，包括向示威者頭部甚至新聞工作者發射催淚彈、橡膠子彈、包袋彈等，並將遊行定性為「暴動」，違反國際人權標準，引來國際社會廣泛譴責；雖然港府已於15日表示暫緩修例，「但我們的要求是全部撤回該法案，以及林鄭月娥下台」。

楊錦霞說，林鄭月娥15日的致歉完全沒有誠意，只出具了書面聲明，沒有真人現身、也沒回應市民訴求；除撤回法案和特首下台，「我們還要求釋放之前示威中被逮捕的90多名市民，並撤回對這些人『暴動罪』的指控」。

「NY4HK」16日在曼哈頓華埠遊行，聲援香港市民反對修訂「逃犯條例」。（記者和...
「NY4HK」16日在曼哈頓華埠遊行，聲援香港市民反對修訂「逃犯條例」。（記者和釗宇／攝影）
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六四民運學生領袖周鋒鎖帶著他當年參加香港雨傘革命時的黃雨傘到現場聲援，他表示：「香港人在為自己爭自由，也是在為中國人爭自由，香港當年大力支持1989年的學運，我們現在也不能袖手旁觀；這次遊行和89學運有相似之處，民間的和平抗議被政府無視後，又將人民的行動定性為暴亂，最後導致更多人上街遊行。」

香港紐約林鄭月娥
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