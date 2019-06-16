港府暫緩送中條例 專家：中共內鬥

2019-06-16 18:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，專家對港府是否讓步看法不一。（Photo from Wikimedia Commons） 分享 facebook

針對香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，中山大學政治所教授廖達琪認為，抗議浪潮洶湧，顯示中國需要再調整「一國兩制」的施政策略；不過淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則懷疑，目前只說「暫緩」，沒有撤回，港府是否真讓步仍值得觀察。此外，背後的中共內部對是否強行修法意見不一，讓林鄭只能先以較和緩的方式處理。

港人對中司法不信任

廖達琪表示，先前因為台灣逃犯的問題，港府希望能將台灣犯人引渡回香港受審，但是原本只是一般的引渡條例，卻引發了香港民眾的反彈，顯示對中國司法的不信任，除了言論自由之外，人身安全可能也無法受保障。

她也分析，香港從1997年回歸中國已22年，在一國兩制的架構下，現在這股民意就是香港民眾對於一國兩制最直接的反彈，希望條例不讓中國司法黑手有進入的空間。因此她認為，這次便是香港民眾對一國兩制最直接的反彈，中共勢必要調整一國兩制的方向。

至於中共是否有背後指示林鄭月娥要暫緩修法？廖達琪表示，目前中共沒有傳出消息，她無法臆測。不過天安門事件的殷鑑不遠，如果中國政府能對港保有政策上的彈性，對中共來說是好事。因此她認為，港府經考慮後還是將修法暫緩，林鄭也在記者會說修法討論不設期限，展現比較和緩的態度。

林鄭低估反對力量

不過蘇紫雲表示，港府目前只說要「暫緩」，並沒有說要撤回條例，因此是否真的退讓需要看16日抗議的發展。目前情況是從之前的鎮暴，層級下降到只有交通管制，整體香港局勢已開始恢復平靜。但他認為，由於特首過往都被認為是中共的傀儡，這也是這次會有這麼大規模抗爭的原因。

他認為，其實香港從6月初，律師會等團體對這次修法究已經有很大反彈了，但林鄭錯估情勢低估了反對的聲浪。而且特首跟中共溝通後，中共內部派系可能也對修法有不同看法，影響林鄭最後決定暫緩修法的決定。

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