一國兩制敏感雷區 香港三特首誰碰誰中彈

香港回歸22年，特首董建華、梁振英和現任的林鄭月娥，人人任內都有一場大風大雨，說到底都跟「一國兩制」有關。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

香港回歸22年，五年一屆，先後四個人當特首。也就後來被送進大牢的曾蔭權任內最安穩，另外三個人董建華、梁振英和現任的林鄭月娥，人人任內都有一場大風大雨，那風雨來因不同，卻一線相穿，說到底都跟「一國兩制」有關。

香港第一任特首是董建華，公認勤奮的老好人。2002年中國主管香港事務的副總理錢其琛要求，希望香港完成「基本法23條」的國安立法；董建華展開了分裂國家、顛覆國家罪的諮詢，其後又向立法會提出立法。

當時香港市民最擔心的是言論、新聞、集會等自由的保障。諮詢過程中，時任律政司長和保安局長說出「23條就像有把刀架在你頭上」之類的話，民怨一步步積累。2002年民陣發起首場反23條遊行，有6萬人參加。港府仍決定2003年提交23條立法的「藍紙草案」，於是7月1日爆發50萬人大遊行。

23條立法牽動抗爭浪潮，董建華撤案，自己以「腳痛」為由下台。中間換了位公務員曾蔭權接任，再後來梁振英出任特首，到今天23條立法都不敢接招。

梁振英雖然避開了23條立法，但遇到「反洗腦運動」以及「占中運動」。2007年，全國人大確定香港普選時間表，即2017年普選行政長官、2020年普選立法會。港府在立法前諮詢，北京發布香港一國兩制白皮書，提出兩制從屬一國，普選條件包括「愛國愛港」等。由此引發大規模的「占中運動」，其後清算行動至今未了。

林鄭月娥在「占中運動」扮演了重要角色，她時任政務司長，曾主持政改方案的諮詢，以及後來負責與學生談判。在出任特首後，北京要求她加快23條立法，她一直在說要創造條件。這次修訂《逃犯條例》，就是她的動作，既可消減基本法23條立法壓力，又可試一下香港民情水溫，如果她成功連任，就敢推23條，豈料同樣折戟。

這次修訂《逃犯條例》，關鍵就在「送中」兩字，因此林鄭被很多香港人視為「賣港」；所以關鍵性分歧，還是在「一國兩制」之上，出來抗爭的香港人，還是對「一國」法治的不信任，不滿條例中取掉「兩制」之限。

「一國兩制」是鄧小平提出來解決香港問題的辦法，還盼其能為台灣「垂範」；但香港這次一個逃犯條例修訂，有人打小算盤，有人耍小聰明，誰料觸到一國兩制的敏感雷區，引爆出無窮的後患。