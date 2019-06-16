香港反送中／催淚化學物質殘留現場 記者面部僵硬耳流膿液

2019-06-16 16:11 香港01 記者陳永武／報導



採訪兩次反對修訂《逃犯條例》示威後，化學物質經皮膚滲入血液，再擴散全身，引發耳部灼熱及流出膿液，面部亦出現僵硬現象。 圖片提供／香港01 分享 facebook 一場反對修訂《逃犯條例》示威，被警方定性為「暴動」，以胡椒噴霧、150枚催淚彈、甚至發射橡膠子彈來驅趕示威者，然而，這些低殺傷力武器的影響，並不只是一時刺痛。在金鐘一帶的示威現場採訪過後，雖沒有被催淚彈及胡椒噴霧直接擊中，惟這些化學物質殘留在石壆、圍欄中，我不慎觸碰後再觸摸面部，其後引發嚴重皮膚過敏，除了出現紅腫、灼熱及痕癢外，右耳更流出膿液，過敏症狀蔓延全身，左邊面部更一度出現僵硬，需求診治理，令人擔心警方在驅散行動中，使用的化學武器對人體造成的遺害。

6月9日，民陣號稱百萬市民上街反對修訂《逃犯條例》草案，在民陣宣布遊行結束後，有示威者發動留守行動，當晚11時，特區政府宣布將於12日如期二讀草案，引發部分示威者意圖佔領立法會大樓，警方一度向示威者噴射胡椒噴霧及胡椒水驅趕。由於當時多條道路封閉，我需將採訪車泊在灣仔君悅酒店外，再徒步走到立法會大樓採訪。雙方整晚激戰，我雖躲過被胡椒噴霧直接射中的命運，惟這些胡椒噴霧殘留在圍欄及牆壁上，在專注採訪下，我並沒有留意自己雙手曾經觸碰過這些位置，汗流浹背下，我多次以手抹去面上的汗珠。

觸碰沾上化學物的物件後 引發過敏炎症

至6月12日，大批人士響應網上發起罷工罷課，到政總草地「野餐」活動，清晨時分便在附近聚集，這些示威者突然衝出夏愨道及龍和道佔領，企圖阻止立法會二讀草案。槍聲、胡椒噴霧和催淚彈把晨曦掩蓋，整個金鐘及中環區瀰漫著刺激的氣味，鎮壓過程猶如戰場，地上、石壆上、鐵馬上、雨傘上，通通被塗上一層又一層的化學品。混亂過後，晚上我又如常到達金鐘一帶採訪，雙手觸碰到這些殘餘化學品後，又再如常抹去面上的汗水，當時皮膚已感到刺痛，我便以水沖洗，其後再到救護站以生理鹽水清洗多次，才得以舒緩。

右耳翌日仍感灼熱 流出膿液

沒想到，至翌日晚上，我的右耳開始感到灼熱，甚至有膿液流出，全身亦感到痕癢難當，四肢亦開始出現紅點，我感到這些灼熱和痕癢，在身體內一直擴散，我懷疑這些化學物質經皮膚滲入血液，並迅速蔓延。我沒有即時理會身體對化學品產生的反應，忍受兩日後，痛楚竟由右邊面頰蔓延至左邊面頰，我竟感到左邊面部完全僵硬！我非常擔心化學物會擴散至喉嚨部分，故昨日前往私家醫生求醫，醫生診斷為皮膚敏感，開出抗生素、消炎藥及止痕藥，亦有藥膏、潤膚膏以及一些溫和的清洗潤膚露給我治理。

接觸「中彈」攝錄機 引發嚴重皮膚過敏

這些嚴重皮膚過敏經歷，令我想起五年前佔領中環時，也發生相似情況。當時我在電視台任職，9月28日，有同事手持攝錄機採訪時，不幸被警方施發的催淚彈擊中，整部攝錄機均沾上催淚彈殘留的化學物質，同事下班後，我手持同一部攝錄機外出採訪，面部多次與攝錄機接觸，其後引發皮膚嚴重過敏、面部腫脹跡象，需求醫治理。

手部有過敏現象。 圖片提供／香港01 分享 facebook

催淚彈及胡椒噴霧受《公約》約束 戰爭禁用

翻查資料，催淚彈及胡椒噴霧是受《禁止化學武器公約》（Chemical Weapons Convention）約束，禁止在戰爭使用的武器。胡椒噴霧的主要成分為辣椒油樹脂（Capsicum oleoresin）、防凍劑（即丙二醇, Propylene glycol）、苯甲醇（Benzyl alcohol）以及其他毒性不明的化學物質，《美國急救醫學期刊》曾於05年出版文章，指胡椒噴霧有機會造成永久性眼部傷害。

室內使用催淚劑 可致示威者窒息

至於催淚彈是一種以催淚性毒劑為有效載荷的彈藥，常用的催淚劑主要有CS gas、即鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（2-chlorobenzalmalononitrile）、CR、即二苯並[b,f][1,4]氧雜吖庚因（Dibenz[b,f][1,4]oxazepine）及辣椒素（Capsaicin），刺激毒劑一舨只稱作刺激劑，作用是刺激眼、鼻、喉及皮膚感覺神經末梢，能夠使人迅速出現流淚、流涕、眼痛、噴嚏、咳嗽、噁心、嘔吐、胸痛、頭痛以及皮膚灼痛等症狀，失去正常行為能力而妨礙其行動，施放後可快速及大範圍擴散，若在室內使用，催淚氣體將無法散去，導致示威者窒息。毒劑本身通常限於輕微的皮膚炎症，裸露皮膚接觸到CS可能會引起化學灼傷或誘發過敏性接觸性皮炎，如患有呼吸系統疾病如哮喘，尤其危險，當無防護下近距離被擊中，有機會將因角膜受損而永久失去視力。

示威者應評估自身身體狀況 警應盡量少用化學武器

所謂的低殺傷力武器，雖未必直接致命，惟引發的各種身體問題卻不容忽視，即使在急症室內，也未必所有醫護懂得處理因催淚彈或胡椒噴霧造成的不適，部分人以水清洗過後，亦未能得以舒緩。在此忠告示威者，在未知自己的身體狀況下，提防在示威中接觸到被灑上化學物質的物件或地方，警方在使用武器驅趕示威者時，亦應考慮到對市民的安全性，化學物質可免則免。

示威現場。 圖片提供／香港01 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》