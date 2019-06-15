「不撤回，不撤退」泛民派喊4訴求 今再遊行

2019-06-15 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



香港民主派不接受「逃犯條例」暫緩修訂，今天將繼續舉行大遊行。 （路透） 分享 facebook

香港行政長官林鄭月娥昨天宣布暫緩修訂逃犯條例，但民主派立法會議員不買帳，提出四項要求「撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台」。泛民團體民間人權陣線也表示，今天將會繼續舉辦反修法遊行，直至政府撤回草案為止。

綜合港媒報導，林鄭月娥昨日上午，在禮賓府先後與大陸全國政協副主席董建華、行政會議成員及全體立法會建制派議員會面，說明最新決定。建制派議員包括民建聯蔣麗芸、工聯會何啟明、自由黨鍾國斌及新民黨葉劉淑儀等。

場外則有三名民主派議員毛孟靜、陳志全及范國威到場抗議，要求參加與林鄭月娥會面，反映民意及要求撤回修例。三人一度嘗試進入禮賓府，但遭警方阻止，要求他們回到示威區。

林鄭月娥宣布暫緩修訂逃犯條例後，民主派議員隨後舉行記者會回應，並提出四點訴求，一，撤回修例「不撤回，不撤退」；二，撤回暴動定性；三，釋放被捕者並不作出檢控；四，林鄭月娥已經民心盡失，需要引咎下台。

毛孟靜表示，林鄭月娥死不認錯，在記者會上的表現，「如同爛了的錄音機一樣」。對於林鄭月娥所稱暫緩修法原因為，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的港男陳同佳，因此修例迫切性已不存在，毛孟靜說「好似醍醐灌頂一樣，當香港人傻，十分可恥」。民主黨主席胡志偉說，林鄭月娥的發言，完全沒有把香港人放在眼裡。人民力量陳志全以普通話發言，表示感謝所有關心香港情況的台灣人，也感謝台灣政府，讓林鄭月娥不能再以陳同佳案作藉口強推修例。

民間人權陣線指出，林鄭月娥並沒有真正回應一百零三萬人民的民意，香港人不會接受暫緩，因為暫緩意即法案可以在兩周內就重啓、通過，呼籲港人繼續走上街頭「撤回送中惡法」。