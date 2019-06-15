香港特首拿台灣當下台階 宣布緩修逃犯條例

2019-06-15 23:41 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



三位民主派議員在禮賓府府外要求「撤回」逃犯條例，否則號召群眾上街遊行。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

民陣不接受 今仍大遊行

歷經百萬人大遊行和金鐘警民流血大衝突之後，香港特首林鄭月娥昨宣布「暫緩」修訂逃犯條例。但這場修例之爭並未平息，香港民主派堅持林鄭月娥要為事件負責和辭職，發動大遊行的香港民陣不接受「暫緩」，今天照常大遊行。

香港「逃犯條例」爭議的起落，都與台灣有關。港府提出修例的迫切理由是，因港人在台凶殺案要修例移交嫌犯。林鄭月娥這次被迫「暫緩」，也以台灣為理由，說已經盡了最大努力，即使通過條例，台灣政府表明不接受港府以修例方式移交逃犯，結局可能都是一樣。

林鄭月娥說的另一理由，是過去一周眼見數以萬計人遊行集會，周日和周三有嚴重衝突，讓警員、媒體記者和市民受傷，令人痛心，香港政府維護法紀的同時，要審時度勢，顧及社會最大福祉，讓社會回復平靜。

外傳中共主管港澳事務的副總理韓正周四南下深圳晚上召集會商，周五香港行政會議成員紛紛放風暫緩修例，林鄭月娥周六上午約見主要官員和建制派代表後，下午三點在政府總部記者會上宣布暫緩修例。

香港特首林鄭月娥昨天在政府總部舉行記者會，宣布暫緩「逃犯條例」修訂。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

林鄭說，保安局長李家超已致函立法會主席梁君彥，收回就修訂「逃犯條例」草案恢復二讀辯論的預告，也就是立法會大會就處理條例草案的工作暫停，直至政府完成溝通。港府無意就工作設下時限，並承諾會整合意見後，向立法會匯報，以及徵詢議員意見，再決定下一步工作。而對周三金鐘衝突，她贊成「暴動」說法，香港是法治社會，特首不能凌駕執法機關，不能干預調查及檢控程序等。她說有部分示威者頗暴力，警方撿獲的武器，亦並非正常和平遊行、和平集會應有之物，但她否認定性為「顏色革命」。

香港立法會秘書處說，已收到保安局長的信，政府已撤回於十二日立法會會議上恢復二讀辯論修訂「逃犯條例」的預告。

中共外交部、港澳辦和中聯辦，都聲明對港府的暫緩修例決定尊重和支持。香港商界團體也紛表贊同暫緩修例。