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美國會議員提「香港人權法」 京：別對中國說三道四

2019-06-15 15:19世界日報 香港新聞組／香港15日電

美國兩黨國會議員13日重新提出「香港人權與民主法案」，在香港自治受到中國大陸政府干預之際，重申美國對民主、人權與法治的承諾。中國外交部副部長樂玉成昨緊急召見美國駐京使館臨時代辦傅德恩，提出嚴正交涉。樂玉成指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手置喙。

樂玉成指出，近來美方一些高級官員頻頻就港府修訂《逃犯條例》說三道四，橫加干預，中方對此強烈不滿和堅決反對。中方將視美方行動作出進一步反應。

針對美國兩黨計畫推動「香港人權與民主法案」，中共新任常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，港府修例純屬中國內政，任何國家無權干預。

中共黨媒「人民日報海外版」昨發表署名文章，指「反送中」讓市民嘗盡苦果，激進分子慫恿「炮灰仔」暴力衝擊，而愛子心切的媽媽擔憂被煽惑上街的孩子的安全而默默流淚。

美駐港澳總領事 史墨客7月上任

另據中央社報導，美國駐港澳總領事館14日公告，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）已委任史墨客（Hanscom Smith）接替唐偉康（Kurt Tong），為下任駐香港及澳門總領事，7月起履新。

據公告，史墨客曾出任美國國務院代理亞太副助卿、駐上海總領事、國務院中國及蒙古事務處處長等職，也曾經在多個美國駐外使領館工作。史墨客也曾任職於美國在台協會。

公告指出，唐偉康將於7月任滿離港，加入私人機構工作。唐偉康於2016年來港工作，近年曾遭到北京在港媒體攻擊，指他對香港事務「說三道四」。

香港人權
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