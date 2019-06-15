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「白色恐怖」! 香港醫管局要求記錄傷者身分

2019-06-15 15:25世界日報 香港新聞組／香港15日電

6月12日反《逃犯條例》修例示威爆發警民衝突，有受傷示威者事後在公立醫院被拘捕。傳醫管局指示前線醫護記錄參與「立法會外群眾活動」的求醫者身分，醫學界組織14日發聯合聲明，要求醫院管理局確保所有病人資料得到保障，此外，護士協會批評記錄與護理及治療無關資料，如製造「白色恐怖」，已發聲明強烈反對。

綜合香港01、明報報導，醫學界立法會議員陳沛然昨天展示醫管局的重大事故控制中心（MICC）於12日早上發出電郵及傳真，指示前線醫護員工記錄參與「立法會外群眾活動」（Mass Gathering、Mass gathering outside Legco）的求醫者身分。電郵指令在求醫記錄上記下與「群眾活動」相關的描述，包括是屬於「立法會外群眾活動」，要分類求醫者的身分，是警察、記者、市民等，陳沛然批評有關指令，要求醫管局公開交代。

據報導，警方13日承認在公立醫院拘捕反修訂《逃犯條例》的受傷示威者，有醫護透露，憂按程序記錄示威者資料或間接令傷者被捕，自行決定不記錄，並告訴傷者「你是意外擦傷」。另有醫護留意到示威後急症室警力不尋常增加，有便衣警嘗試向醫護查詢金鐘傷者資料。

陳沛然、真普選醫生聯盟、前線醫生聯盟、公共醫療醫生協會和杏林覺醒發聯合聲明指出，這次公院拘捕與慣常做法有異，便衣探員遊走醫院範圍有可能侵犯病人私隱，提醒警方盡量避免院內拘捕。公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，「不要覺得入醫院等於半隻腳入了警局」，強調公院醫護並無洩漏病人私隱。

歷來大型事故 不需記錄身分

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，過去處理多次大型事故包括南丫海難、山竹颱風、馬拉松賽，從無要求記錄病人身分，是次是首次要醫護記錄傷者是否警察、記者等，「難免讓人認為涉政治操作的口實。」醫管局則發聲明回應指，「所有收集的病人資料均以臨床需要為基礎，並恪守有關閱權限的守則。」

急救站被彈襲 議員促交代

此外，陳沛然稱收到有醫護人員投訴，12日在金鐘龍海富中心面向立法會橋底附近的急救站，被警方發射的催淚彈擊中，令醫護人員感到不適。陳沛然指，急救站貼有十字圖案，人員亦有易識別的螢光衣物，他深感遺憾並要求警務處處長徹夜交代。

醫管局稱截至昨午5時，80名示威傷者已出院，1名男傷者仍在瑪麗醫院，情穩定，據悉為香港電台員工。

香港立法會警察
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