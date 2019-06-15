憂遭凍結、沒收 香港大亨開始外移資產

2019-06-15 14:33 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



港府《逃犯條例》修訂效應開始浮現，據悉，一些金融顧問、銀行主管、律師和部分香港企業大亨，擔心港府允許引渡嫌犯到中國大陸受審，因此開始將個人資產轉移至海外。

中央社報導，一名顧問透露，一名自認為可能具有政治敏感性的企業大亨，開始將1億美元以上資金從香港的花旗銀行轉移到新加坡花旗銀行帳戶。這名顧問說：「已經開始了，他們擔心北京當局有能力下達禁令，凍結他們在香港的資產。新加坡成為他們偏愛的目的地。」

香港和新加坡競爭激烈，都被認為是亞洲首要的金融中心。根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）2018年的報告，到目前為止，香港大亨擁有的資產讓香港成為較大的私人財富基地，身價超過1億美元的富豪多達853人，是新加坡的2倍多。

據報導，一旦通過《逃犯條例》，香港居民、在港或在香港過境轉機的外國人和中國人，都可能被香港逮捕，送到中國審問，因此引發各界擔心可能對支撐香港作為國際金融中心的法治形成威脅。

如果《逃犯條例》通過成為法律，中國大陸法院可能會要求香港法院凍結及沒收觸犯中國法律的嫌犯在港資產。香港大學法律學系教授楊艾文說：「在公開討論時，這部分多被略，但這真的是修例建議中重要的一環。當然，這部分不會被大亨和給予他們法律建議的人忽略。」