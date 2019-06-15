6000母親斥特首： 不該用催淚彈教孩子

2019-06-15 14:34 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



影片來源：臉書

6000名香港母親昨晚身穿黑衣，在中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」，現場除怒斥特首林鄭月娥是不合格媽媽，並為香港年輕人集氣，強調不會再讓他們孤軍作戰。

林鄭日前針對《逃犯條例》修訂爆發警民衝突事件強調，「身為母親不應縱容小孩任性」。此番「母親論」引發香港母親們不滿並發起連署，迄今已有超過4萬4000多人響應。

綜合媒體報導，昨晚6時起，香港媽媽們在中環遮打花園舉行集會，吸引大批中年女性前往聲援響應。香港中文大學教授蔡玉萍在宣讀連署聲明時表示，她看到了香港年輕人熱情關心社會，「他們不是暴徒，是希望。我們要告訴年輕人，我們不會再讓他們孤軍作戰」。

在警方施放催淚彈時、曾走近勸誡員警的「英勇母親」陸錦城，昨晚也首次披露當天遭暴力驅趕過程，她怒斥林鄭是不及格的媽媽、不及格的特首，並要求林鄭月娥下台。

陸錦城在集氣大會質疑林鄭說：「如果妳是母親，用胡椒噴霧、警棍、辣椒水、橡膠子彈、催淚彈，就是妳教孩子的方法嗎？」她強調：「如果這是妳教導孩子的方式？妳已經構成家暴，我可以報警抓妳！」

此外，這群香港媽媽在集氣現場發表聲明稱：「我們是一群香港的母親，但我們絕不會以催淚彈、具殺傷力的橡膠子彈及布袋彈攻擊我們的孩子。我們也不會看到年輕人在警棍下血流披面仍無動於衷。」

聲明稱：「我們這群母親，正在為孩子的美好將來而努力，希望孩子在自己的家園生活，有免於恐懼的自由。現在我們以香港市民的身分，以人人平等的尊嚴，請你（林鄭）把政治公關伎倆放下，以行動證明你真心關愛我們的年輕人。」