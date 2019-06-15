香港修例轉彎 「他們」都改口風

2019-06-15 14:41 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



前兩天香港人特別怕風向變了，因為稍不留神，催淚彈就隨風而至，人會難受一天。但星期五這天，風向變了，不少人精神為之一振。

這風向之變，首先顯現於多名行政會議成員的口風變了。按照香港基本法，香港行政會議是協助特首決策的機構，特首向立法會提交修訂《逃犯條例》這事，要諮詢行政會議，而行政會議集體負責。

周五這天，至少三位行政會議成員出來放風。

首先值得重視的是，行政會議召集人陳智思說，香港政府現時應該要盤算一下，是否一定要在本立法年度內，處理修訂《逃犯條例》的事宜，也要考慮修例是否有機會通過，以及如何鋪排後續工作。

另一位是行政會議成員林正財，他從小兒科醫生進入政圈，他認為政府並非「鐵板一塊」，也跟大家一樣「有血有肉」，相信政府會考慮所有可能性，負責任的政府應該傾聽民意。

第三位是大律師湯家驊，他是民主派轉身進入建制派，也是現任特首的法律策士。這次修例他說話最多，但周五口風大變，說的是暫緩之後如何如何，又特別說不希望再看到香港有街頭暴力事件，期望在衝突之後，各方能拿出政治智慧解決。

另一風向大變的是香港立法會「由熱變冷」。周四早上說當天不開會，下午說周五不開會，周五又宣布，下周一、下周二也不開會了。就算香港政府要提草案送審，不開會也沒轍。

風向陡變中，還有另一陣莫名之風，女特首可能特別有感應。女特首自小在天主教女校長大，現在還是教徒，但教區輔理主教夏志誠公開說，香港政府應撤回修訂「逃犯條例」，不撤回也至少要暫緩。他會為林鄭月娥祈禱，祈禱希望對方懂得謙卑聆聽。

再一股風很懷舊，來自22名前政要，包括林鄭月娥的前上司布政司陳方安生、前經濟司布簡瓊、現在的執法團隊的老長官前保安司黎慶寧等。他們在連署中，呼籲林鄭月娥接納民意撤回草案，同時呼籲現任官員及行政會議成員向特首進諫；若力諫不得，便應辭職明志。