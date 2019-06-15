香港兩派陷僵持 周日遊行 嗆特首下台

2019-06-15 00:15 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



香港中學生坐在貼滿「FREE HK」（自由香港）、「點解要開槍，打個學生？」標語的地方，要求撤回「逃犯條例」修訂。 （路透） 分享 facebook

香港政府推動修訂「逃犯條例」引爆警民激烈衝突，近兩日氣氛稍微和緩，但港府「堅持修例」與泛民派「撤回修例」之間依然態勢緊張。立法會昨未召開大會，下周一和周二也不召開，政府總部依舊關閉，警方仍戒備森嚴。民陣已申請周日（十六日）舉辦大遊行，要求港府撤回修例，以及特首林鄭月娥下台，香港局勢仍是風雨飄搖。

香港立法會內務委員會昨天舉行會議，多名反對派議員以提出程序問題，並衝到主席台前抗議。最終該委員會主席李慧瓊作簡短發言後決定結束會議，並在保安護送下離場。

在十二日金鐘警民衝突後，立法會已連續三天未開大會。據立法會昨天公布，十七日和十八日並無安排會議，十九日舉行大會，但並未列出詳細議程，周三至周五共有七個公開會議，可能會做出修訂。

母親與未來… 一名香港女子參加十四日晚上「香港媽媽反送中集氣大會」，旁邊有人持「把香港還給我們」的標語。 路透 分享 facebook

立法會主席梁君彥曾表示，修訂草案預期廿日可進行表決，若再不進行草案審議，恐無法如期表決。

泛民主派的教育專業人員協會發起下周一日學校罷課罷教行動，以抗議政府修訂逃犯條例，但港府教育部門則向各校發信，強調必須依法處理。

泛民陣營仍然堅持政府必須撤回修例，並打算在周日下午二時再次發起大遊行；同時也向警方申請十七日在立法會外集會。泛民三大訴求包括要求政府撤回修法方案；譴責警方十二日以武力驅趕示威者，要求釋放所有被捕人士；以及要求行政長官林鄭月娥下台負責。

民陣昨與警方商討十六日遊行安排，申請增加兩條示威路線。

召集人岑子杰表示，除保留原有由維園至添美道的路線外，要求新增兩條分別由西區孫中山紀念公園，以及中環愛丁堡廣場出發遊行至添美道的路線，讓市民可盡快加入遊行隊伍。

此外，昨天又有廿七名前政府官員，前立法局或立法會前議員發表連署聲明，呼籲林鄭月娥接納民意，撤回修訂草案。

截至目前，港府對修法態度依然強硬，政務司長張建宗昨仍重申，政府不會撤回草案，還稱不擔心西方國家因此對香港採取報復措施。林鄭月娥昨天也拒絕會晤泛民十多名議員，不願與泛民妥協的態度相當堅決。