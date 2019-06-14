救世軍借場存物資被指「暴徒倉」 消息：擬回收棄置

2019-06-14 18:20 香港01 記者鄭秋玲、鄭翠碧／報導



救世軍早前開放灣仔中心存放反逃犯條例修訂遊行和衝突後剩餘的物資，但傳出救世軍將物資棄置，不少青少年到場了解如何處理物資。(香港01記者攝) 分享 facebook 本周三（12日）在金鐘有大規模的佔路示威衝突，反對修訂《逃犯條例》，警方定性為「暴動」，原設有多個支援示威的物資站，因清場陸續搬離。《香港01》接獲消息，有市民響應網上呼籲，指救世軍的灣仔中心願借出地方予擺放物資，故將金鐘剩餘的物資運往該處，包括有雨傘、水、眼罩等，惟有該機構的內部消息指，該機構高層現憂政治問題「上身」，今早（14日）開會討論如何處理該批物資，據了解，該機構會交由回收部收走再作棄置，有部分會作捐贈或售賣用途。《文匯報》今日亦報道，指救世軍的倉庫是「暴徒倉」。

記者下午3時許到達該中心，發現職員正把物資搬到一輛貨車上，至下午4時許，約有50人到場了解，職員暫停搬運，至下午5時許，救世軍職員表示捐贈物資有取回機制，強調該機構從無意圖遺棄物資。有到場青年表示，昨午向救世軍查詢時獲告知，除了頭盔、剪刀等軍事用品外，其他都可以存放，故把逾百個紅白藍膠袋物資送到該中心。

據了解，救世軍教育及發展中心曾開放予擺放物資。金鐘大規模衝突清場，有市民到金鐘收集剩餘物資，存放到救世軍中心暫存，以免警方將全新的樽裝水、雨傘等物品銷毀。

惟機構高層憂涉及政治，今早開會決定該批物資何去何從，有現職員工估計，與今日有報道形容機構為「暴徒倉」有關，受政治壓力。有內部消息向《香港01》表示，該機構總幹事今日在會上宣佈，有關物資將交由回收部收走，然後再作棄置。

另有消息指，「物資會送到位置葵涌的貨倉，即日會做分類，如受污染的物資『已打開或被煙霧彈薰過』，會銷毀處理，而其他會作捐贈或售賣用途。」有救世軍員工聯署，得悉救世軍將以「循環回收」方法處理物資，但希望機構不要辜負捐贈者及市民大眾的期望，要求交代物資去向，包括會否讓有需要市民領取。

約50人到場了解物資去向

記者下午3時許到達救世軍教育及發展中心，發現救世軍職員正把以紅白藍膠袋盛載的物資搬到一輛貨車上，同時陸續有不少青年到場了解救世軍計劃如何處理物資，至下午4時許，約有40至50人在場等候，有人提出欲取回物資，職員決定暫停搬運，稱先與其他職員商討如何處理。

青年︰昨查詢除利器都可運往

其中一名青年透露，昨午市民把物資分批運送到不同地點存放，向救世軍查詢時獲告知，除了頭盔、剪刀等軍事用品外，其他都可以存放於救世軍教育及發展中心，故把100至200個紅白藍膠袋的物資送到中心，物資包括水、食物、口罩、保鮮紙、生理鹽水、急救用品等。該青年質問，為何昨天仍容許存放，今天卻需運走。

另一名青年則指，現時最著緊是急救用品，因警察已在市面巡查有無人購買相關用品。該青年稱，有職員透露，計劃把物資運到一個貨倉，扔掉受污染物品，餘下就應會繼續存放倉內。

至下午5時許，救世軍職員表示捐贈物資有取回機制，填好表格就可以帶走，重申為保護申請人資料，不會交給警方。有該機構主任稱，該機構從無意圖遺棄物資，只是轉贈或轉賣都能幫助到有需要人士。

《香港01》獲悉，有網民早於曾在facebook發文呼籲︰物資充足了，暫時不用再送到現場；如有物資想捐贈，如床墊、毛巾、乾糧等，可以送到位於灣仔的救世軍教育及發展中心；現已開放予公眾休息及提供支援服務；並提供聯絡電話。惟記者於13日晚上翻查，在有關公開群組已不見有該帖文，救世軍facebook未有帖文關於暫借地方收留物資。

另外，《文匯報》今日刊登報道，形容救世軍教育及發展中心及灣仔循道衛理香港堂是「暴徒倉」，報道指昨日發現大批青年人聚集於該救世軍中心內，將頭盔、雨傘等物資分門別類，亦有一些救傷物資，報道形容「儼然一個反修訂《逃犯條例》的『物資基地』。」

《文匯報》今日刊登報道，形容救世軍教育及發展中心是「暴徒倉」。(香港01) 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》