記者群戴頭盔抗議 港警務處長這麼回應…

2019-06-14 16:47 世界日報 香港新聞組／香港14日電



香港警務處昨天召開記者會，在場約40名記者及攝影記者響應記協呼籲，穿著反光衣、戴頭盔，以示沉默抗議。警務處長盧偉聰強調，自己對記者「最客氣」，警隊有心做好傳媒關係，但若有記者受警員不禮貌對待，他對此感到抱歉。

綜合媒體報導，香港記者協會13日傍晚6時發出聲明，嚴重譴責近日在反對逃犯移交條例草案示威活動中，警方的連串危害記者安全及損害新聞自由之行為，嚴正要求盧偉聰作出調查，並向公眾交代，又指將於日內向監警會投訴。記協稱，事發時記者均有清晰身分識認，包括穿戴黃色熒光背心與頭盔。

現場有記者表示，在12日示威行動中，不少新聞工作者遭到警方阻礙採訪，例如有記者表明身分後，被警員以粗口回應、有警員對著記者發放催淚彈等，向盧偉聰提問警方是否不尊重新聞工作者。盧偉聰指「從來我對記者最客氣、最有禮貌」，現場傳出笑聲。

盧偉聰說，「我們有些同事工作超過30小時，可能你們都一樣，你想想他在這樣的狀態要做好自己工作。可能你們會笑或覺得我在解釋，但我告訴你，我是真心的」。他強調會加強訓練，冀警員更理解記者工作困難。

盧偉聰透露，當日有數萬名示威者，在情況如此混亂下，警隊仍抽調32名警務人員作傳媒聯絡隊，並解釋警隊不會針對傳媒朋友，惟因曾有同袍透露有個別示威者假扮記者，始會要求搜袋及查看隨身物件，明白做法會令真正的記者感到不開心，希望記者能體諒。