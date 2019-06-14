親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

記者群戴頭盔抗議 港警務處長這麼回應…

2019-06-14 16:47世界日報 香港新聞組／香港14日電

香港警務處昨天召開記者會，在場約40名記者及攝影記者響應記協呼籲，穿著反光衣、戴頭盔，以示沉默抗議。警務處長盧偉聰強調，自己對記者「最客氣」，警隊有心做好傳媒關係，但若有記者受警員不禮貌對待，他對此感到抱歉。

綜合媒體報導，香港記者協會13日傍晚6時發出聲明，嚴重譴責近日在反對逃犯移交條例草案示威活動中，警方的連串危害記者安全及損害新聞自由之行為，嚴正要求盧偉聰作出調查，並向公眾交代，又指將於日內向監警會投訴。記協稱，事發時記者均有清晰身分識認，包括穿戴黃色熒光背心與頭盔。

現場有記者表示，在12日示威行動中，不少新聞工作者遭到警方阻礙採訪，例如有記者表明身分後，被警員以粗口回應、有警員對著記者發放催淚彈等，向盧偉聰提問警方是否不尊重新聞工作者。盧偉聰指「從來我對記者最客氣、最有禮貌」，現場傳出笑聲。

盧偉聰說，「我們有些同事工作超過30小時，可能你們都一樣，你想想他在這樣的狀態要做好自己工作。可能你們會笑或覺得我在解釋，但我告訴你，我是真心的」。他強調會加強訓練，冀警員更理解記者工作困難。

盧偉聰透露，當日有數萬名示威者，在情況如此混亂下，警隊仍抽調32名警務人員作傳媒聯絡隊，並解釋警隊不會針對傳媒朋友，惟因曾有同袍透露有個別示威者假扮記者，始會要求搜袋及查看隨身物件，明白做法會令真正的記者感到不開心，希望記者能體諒。

香港攝影

相關新聞

香港反送中 劉泰英：讓台灣更不相信一國兩制

2019-06-14 16:25

港大校園瀰漫驚恐… 舍監證實兩學生被捕 否認警員到宿舍搜查

2019-06-14 08:42

香港反送中：警民衝突下 再度覺醒的公民

2019-06-14 09:48

新聞觀察／港府強修《逃犯條例》 得不償失、後患無窮

2019-06-14 16:48

民陣反送中16日再發起遊行 17日罷課、罷市、罷工

2019-06-14 16:46

蔣月惠曾在港喊台獨嚇壞主辦方 因現場有這些人

2019-06-14 15:49

南華早報：逃犯條例修訂可能延後 特首顧問建議再評估

2019-06-14 15:14

「我在中山撐香港！」 中山大學學生會反一國兩制

2019-06-14 14:43

熱門文章

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

2019-06-13 18:58

陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案

2019-06-13 18:43

港大校園瀰漫驚恐… 舍監證實兩學生被捕 否認警員到宿舍搜查

2019-06-14 08:42

秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍

2019-06-13 22:06

婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42

反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰

2019-06-13 18:44

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top