新聞觀察／港府強修《逃犯條例》 得不償失、後患無窮

2019-06-14 16:48 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



連日來香港「反送中」轟轟烈烈，這不大像「雨傘革命」後續。百萬人大遊行，有人質疑人數。但過了6月12日，一切都變得沉重，遊行人數不再重要，一切似乎都在按劇本走，爭論變得沒有意義。

香港這次修法事件，不管從正面到反面，從政治到經濟，都是一次毀滅性打擊，有位北京學者正好在港觀察，寫了四個字，叫「雨落珠墜」，意思是「東方之珠」要墜落了。

以前人人說香港是福地，不光無地震，外面起多大風浪也遇難呈祥，還成就一個國際都市、金融中心，坐在這條船，窮人富人都覺得風光，誰料這兩年香港會變成這樣子。

引發爭鬥的逃犯條例，其內容爭議說來話長，其因有京城下旨和香港一己之私兩說。但又如何，現在值得討論的不是去勢，而是結果。那結果可用八字來說，得不償失，後患無窮。

說得不償失，不是說香港再度撕裂、再度動盪，是說後患。目前看後患至少有三，首先是原本相安無事的香港社會，變得仇恨深埋。如這兩天有去看遊行，觀示威，會發現跟占領中環大大不同，滿眼望去都是年輕人。而這年輕人成分又可分層，即年齡稍大的社會青年、大學生、中小學生，沒說錯，還真有小學生，他們是由父母和老師帶同。

另一大後患，是國際後患。有建制人說今次是國際敵對勢力影響和操控，說影響沒錯，說操控是看低香港人的智慧，這個城市的特殊，就是吃國際飯。有位新加坡學者笑言，這回搬新加坡的外國公司一定多了，在這層意義上，香港真有下墜感。

再一大後患，會是挫傷原本就特殊的中港關係、台港關係，甚至粵港關係。對今天的事，台灣人有台灣想法，北京人有北京說法，廣東人有廣東看法，但分居兩個山頭的香港人怎麼想怎麼看怎麼說，才值得細細玩味。