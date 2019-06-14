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港逃犯條例爭議
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民陣反送中16日再發起遊行 17日罷課、罷市、罷工

2019-06-14 16:46世界日報 特派員李春／香港14日電

香港修訂《逃犯條例》爭議餘波盪漾，香港立法會自12日至今已連三天不召開會議，金鐘示威行動也變成小規模零散，但市民抗爭行動花樣翻新，化明為暗發起「地鐵不合作運動」。民陣將於16日再發起遊行，呼籲市民參與及響應17日的罷課、罷市、罷工，要求港府撤回修例。

香港立法會已於12日、13日延後二讀辯論，立法會主席梁君彥決定14日不舉行大會，暫時未能恢復二讀修訂《逃犯條例》草案。

香港民主派立法會議員認為，梁君彥的決定正確，應將會議暫停，直至香港政府撤回修例。

香港政府行政署也公告，政府總部一連兩天暫停開放，職員不用上班，這意味著政府總部也暫停運行。

香港這天大雷雨不斷，示威行動方面，13日凌晨過後，示威者陸續散去。昨天上午陸續有民眾到立法會及附近天橋聚集，示威者身穿黑衣或白衣，不少人戴口罩手套。

在金鐘添馬公園，中午有數百名市民聚集，大批戴頭盔的警員在場巡邏。警員一度盤查可疑人士，包括他們的隨身袋，並無搜到可疑物品，引起抗議。

在通往香港立法會的出入口，有配戴頭盔和手持盾牌的警員戒備，並有三角型的鐵馬陣，俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊在公園內巡邏。警方拒絕示威者要求，不准進入立法會示威區，示威者稍行對峙後也散去。

有香港市民因不滿警方施放催淚彈，發起「地鐵不合作運動」，即聚集在地鐵站不上車或不下車，調景嶺站一度有數十人聚集，地鐵觀塘線數度輕微事故受阻。

香港反送中12日警民衝突中，傷者數字增加到79人，年齡由15歲到66歲，其中兩名男傷者情況嚴重。

港警務處統計，警方一共發射約150枚催淚彈、數發橡膠子彈及20發布袋彈，另有22名警務人員受傷，警方在行動中拘捕11人，其中六名大學生被捕，當中有四名港大生，傳警方搜查宿舍，涉及公眾地方擾亂秩序、非法集會、襲警，以及與暴動相關罪行。

香港立法會逃犯條例

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