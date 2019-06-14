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反送中…城大浸大學生求診 被警扣留

2019-06-14 12:59世界日報 香港14日電

影片來源：臉書

反修訂《逃犯條例》示威期間爆發警民衝突，至13日共81名相關傷者到公立醫院急症室求醫，有公院醫護稱有傷者特意跨區到急症室求診，其後有警員進入急症室稱傷者已被捕，並在沒有獲病人同意下詢問傷勢、是否在金鐘受傷。

「我在金鐘中了流彈」

綜合香港媒體報導，公院醫護人員表示，有頭部受傷傷者特意離開港島，到其他地區的急症室求診，他目擊有傷者在急症室登記處大叫「我在金鐘中了流彈」，約15分鐘後，5至6名身穿印有警察字樣黑色背心的警員到達候診區，一直伴在傷者旁邊。

警入急症室問醫護傷者是否金鐘受傷 城大生示威後往醫院求診被捕 美聯社
警入急症室問醫護傷者是否金鐘受傷 城大生示威後往醫院求診被捕 美聯社
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據報導，這名公院醫護人員說，該院醫護沒有就患者於金鐘示威行動期間受傷報警，並對警員全程陪同傷者求診感到奇怪，「傷者見完醫師後，他們（警員）仍聚集在候診區，向醫護詢問病者情」，以及是否在金鐘受傷，他稱當時警員表示傷者「已經被拘捕」，但主診醫師及分流站護士均以病人私隱為由拒答。

據報導，媒體記者在油麻地警署遇到兩名被捕學生，他們講解被扣留經過。一名浸大學生稱自己被硬物擊中頭部，由一名城大學生陪同前往伊利沙伯醫院求診，兩人於急症室等候拿藥時，一名當值警員看到兩人，於是上前攔截，稱懷疑兩人參與「一些事情」，之後就請兩人到警署接受調查24小時。

報導指出，兩人稱，當時於急症室穿著黑衫黑褲，沒有帽、保險紙、雨傘等物品，到達油麻地警署後，警方態度禮貌，表現尊重，曾提及「協助」等字眼。兩人稱，現時警方沒有控告任何罪名，狀態是「已被釋放，總之無事」。兩人強烈否認到過金鐘現場，亦不回應警方是否「保留追究權利」。兩人指，當下覺得港島區情況混亂，於是到九龍區的伊利沙伯醫院求診。

報導稱，醫護人員指出，程序上駐院警會將特別個案寫在更簿，例如黑幫械鬥等以便跟進，但這次拘捕行動更為迅速。他表示大型事故傷者在急症室作分流時，會將受傷原因以標籤貼起，名單會送往總部，用以統計受傷人數以及評估傷勢。

警入急症室問醫護傷者是否金鐘受傷 城大生示威後往醫院求診被捕 中央社
警入急症室問醫護傷者是否金鐘受傷 城大生示威後往醫院求診被捕 中央社
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憂示威者就醫被捕醫護人員自發義診

香港新聞組／香港14日電

傳有示威者受傷在醫院被捕，醫護人員自發義診，讓受傷的示威者得到適當治療。

香港01報導，提供緊急醫療服務義診並非一個組織，是由數名醫護人員自發發起，義診場地也是借回來。不願透露姓名的醫護人員接受電話訪問時稱，他們也曾到金鐘現場，認為警察使用不必要的暴力使多人受傷，感到相當心痛，故決定義診，幫助傷者。

這次義診，他們會一連三日提供緊急醫療服務，在場會有註冊護士、物理治療、心理學家。「這幾天發生這麼嚴重的事，我覺得香港人的情緒都會受影響，所以除了提供醫療服務外，都會有心理學家為他們做情緒支援。」

有關求助個案的數目和傷者情況，醫護人員表示因要保護傷者資料，故不便透露。報導稱，而自義診消息傳出消息後，由於有人打電話騷擾，故現在不論約診或免費諮詢，也只接受whastapp短訊查詢或回覆。

除此之外，油麻地一間物理治療診所亦在其專頁發文，表示「感謝年輕人為香港的付出」，該診所決為612在金鐘受傷的學生提供免費骨傷科物理治療和洗傷口支援。

醫護人員香港義診

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