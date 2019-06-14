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港大校園瀰漫驚恐… 舍監證實兩學生被捕 否認警員到宿舍搜查

2019-06-14 08:42香港01 記者胡家欣、鄭翠碧、魯嘉裕／報導

有指警方會到港大李國賢堂搜查，十數名宿舍學生及職員在入口等待。香港01記者魯嘉裕...
有指警方會到港大李國賢堂搜查，十數名宿舍學生及職員在入口等待。香港01記者魯嘉裕攝
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大批反對《逃犯條例》修訂的市民12日在金鐘政總及立法會外集會，最終爆發激烈的警民衝突，當中參與者不少是年輕學生，警方表示已拘捕11人。港大校委會學生代表黃程鋒表示，12日有兩名港大學生曾出現金鐘一帶，被警方以「遊蕩罪」拘捕。有指警員會於昨晚（13）到校內宿舍李國賢堂搜查，民主黨立法會議員鄺俊宇及許智峰會同律師，已到李國賢堂了解。

昨晚11時許，李國賢堂舍監吳兆文向現場傳媒表示，警方並未有前來搜查宿舍，對流傳消息無法確認。

另外，理大學生校董李傲然表示，近日與同學目睹有4架警車分別停泊在理大何文田及紅磡學生宿舍外，同時有三至十幾名軍裝警員在附近巡視。他稱有同學向他反映，見到有配帶委任證的便衣警員走入理大紅磡校園，動機不明。理大表示，並無接到相關執法部門通知在校園執勤， 亦沒有接獲理大學生求助。

民主黨立法會議員許智峰（左）及鄺俊宇到港大李國賢堂了解。香港01記者魯嘉裕攝
民主黨立法會議員許智峰（左）及鄺俊宇到港大李國賢堂了解。香港01記者魯嘉裕攝
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港大校委會學生代表黃程鋒表示，12日有兩名港大學生曾出現金鐘一帶，被警方以「遊蕩罪」拘捕，目前在警署扣留。黃指，已有大律師到場為學生提供協助，據知警方曾要求兩名學生簽署同意授權搜屋，但兩人未有簽署。他指，兩人均是李國賢堂宿生，宿堂經理已接獲警方通知二人被捕。

李國賢堂舍監確認兩名宿生被捕

昨晚11時許，李國賢堂舍監吳兆文向現場傳媒表示，校方確認兩名堂友12日被警方拘捕，義務律師已接觸兩位堂友，警方已批准兩人保釋，相信很快能回家，校方會再接觸兩人了解他們需要希望能提供協助。吳兆文又表示，警方並未有前來搜查宿舍，對流傳消息無法確認，又稱對兩人涉嫌罪名未有資料。

有指警方會到港大李國賢堂搜查，十數名宿舍學生及職員在入口等待。香港01記者李澤彤...
有指警方會到港大李國賢堂搜查，十數名宿舍學生及職員在入口等待。香港01記者李澤彤攝
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民主黨立法會議員鄺俊宇稱，晚上因收到求助指警方會前往搜查學生宿舍，於是到來戒備，惟需要等待警方到場方能判斷是否有足夠法律文件進行搜查，為協助學生因而進行今晚的留守，後來得知被捕學生已正辦理保釋，相信警報已解除。

同前來協助的立法會議員許智峯指昨晚收到確切消息稱警方會前來搜查，但於等待過程中因很多事情同時發生，未能確認警方是否確實前來搜查，或是突然改變主意，但指校園的確瀰漫白色恐怖，學生驚恐警方行動會影響其住處。許表示，雖然消息未能證實，但出於保護學生的原因，議員及學校均有責任要保護他們；又稱收到消息多個大專院校有警車進入校園及曾停留，他未能證實消息真偽，另外因要保障涉事學生私隱未能透露更多詳情。

理大學生校董李傲然表示，數名同學目睹分別有一架警車及三、四架警車停泊在理大何文田及紅磡學生宿舍，同時亦有警車圍繞着紅磡校園駕駛巡視；在此期間，多次有軍裝警員在大學不同地方巡視，包括何文田及紅磡學生宿舍、來往紅磡校園與港鐵站的行人天橋，警員數目由三至十幾人不等。

有學生稱見神秘人在邵逸夫樓拍攝同學樣貌​

李續指，有同學向其反映，12日下午見到一位有配戴委任證的便衣警員，經紅磡行人天橋走入理大校園，但暫未收到同學反映有被截查的情況。另外，他指，昨日亦見到有兩位來歷不明人士，在學生會樓邵逸夫樓3樓徘徊，並有意拍攝同學樣貌，詢問同學樓層不同房間的用途。他指情況使人不安，令同學感到騷擾，已向校方反映。

另外，理大學生會發起聯署聲明，指控警方12日於立法會大樓外，使用不合理武力對待示威人士，予以最強烈譴責。聲明又指，昨日有逾20名理大學生在衝突內受傷，會盡力支援學校學生。

延伸閱讀：

【逃犯條例．持續更新】港鐵調景嶺站疑阻服務者聚集　警在場監視

【逃犯條例】冒雨準備集會　金鐘站氣氛緊張　多名青年被警搜身

文章授權轉載自《香港01》

港大逃犯條例立法會

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