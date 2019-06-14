反送中 陸委會：研擬難民應對方案

2019-06-14 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／台北報導



陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸委會發言人邱垂正昨表示，就算香港通過逃犯條例，國人在香港的人身安全無法得到確保之前，政府不會接受來自於香港的逃犯；至於香港未來是否可能出現難民潮的問題，邱垂正說，「潮」不敢講，但不排除會有難民的問題，政府正在研擬方案，以因應可能出現難民申請庇護的需求。