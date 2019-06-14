反送中 陸委會：研擬難民應對方案

相關新聞
反送中化整為零 後天抗爭再起2019-06-14 00:35
秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍2019-06-13 22:06
北京未指示港修例？ 陸不認帳…特首尷尬2019-06-14 00:35
【即時短評】定位為暴動 北京將堅持香港修例2019-06-13 20:55
香港警民衝突共致81人受傷 警方發150枚催淚彈2019-06-13 20:38
蔡英文：逃犯條例侵犯我主權2019-06-14 00:35
白宮顧問：川習會可能談到香港2019-06-14 00:35
陸駐英大使：北京未指示港修例2019-06-14 00:35
嚇死！一度停止心跳 中彈司機：去了鬼門關又回來2019-06-13 21:13
反送中聲浪強 香港立法會14日不舉行會議2019-06-13 20:55
我在屏大撐香港！屏大學生齊唱「倔強」聲援香港反送中2019-06-13 19:46
香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯2019-06-13 18:58
香港警民衝突 中共外交部：這是有組織的暴動2019-06-13 18:56
反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰2019-06-13 18:44
陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案2019-06-13 18:43
女大學生首次示威遇催淚彈 難忘為年輕傷者洗傷口2019-06-13 18:13
香港警務處：反送中示威為612暴動 拘捕10多人2019-06-13 18:03
港6宗教領袖籲克制 7前官員請特首撤回方案2019-06-13 17:32
逃犯條例 中國駐英大使：北京從未指示香港修例2019-06-13 17:30
港警射布袋彈有多可怕？ 重傷可致盲2019-06-13 17:14
陸外交部：譴責暴力 支持香港特區政府依法予以處置2019-06-13 17:05
當林鄭月娥哽咽時 蔡詩萍：更多街頭上的母親在哭泣！2019-06-13 16:30
不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾2019-06-13 16:30
媒體看反送中／CNN：雨傘運動重來 紐時：北京不易讓步2019-06-13 16:26
送陳情書進總統府 盼修港澳條例2019-06-13 16:25
反送中…成特區管治權爭奪戰 港府定性「暴動」2019-06-13 16:23
反送中…港鐵金鐘站關閉 立會外港警荷槍戒備2019-06-13 16:20
網路瘋傳港警丟出催淚彈 結果丟成隨身保溫瓶？2019-06-13 16:20
蔡總統：逃犯條例侵犯我國主權 「拒絕接受」2019-06-13 15:54
蔡英文：香港送中條例侵犯主權 台灣不做惡法幫兇2019-06-13 15:44
國民黨：香港抗爭越演越烈 說明一國兩制都是虛言2019-06-13 15:38
影／香港立法會周邊重裝警力戒備 攔查可疑人士背包2019-06-13 15:30
反送中示威 發起不合作運動2019-06-13 14:32
美中貿易戰未決 川普談「反送中」態度審慎2019-06-13 14:18
支持香港反送中 清交學生挺身聲援2019-06-13 14:15
特派員在現場／看到香港年輕人眼中閃著「要自救」2019-06-13 14:15
特派員在現場／香港反送中 慘烈電影情節 現實上演2019-06-13 14:14
港人反送中抗爭升級 特首批暴動、否認「賣港」2019-06-13 14:14
聲援香港反送中 柯Ｐ呼籲港府節制、陸方慎思2019-06-13 14:14
熱門文章
反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步2019-06-13 06:28
送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？2019-06-13 10:00
影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友2019-06-13 13:32
影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止2019-06-13 13:03
香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯2019-06-13 18:58
陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案2019-06-13 18:43
不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾2019-06-13 16:30
香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步2019-06-13 09:31
香港反送中示威抗議 英美領袖聲援2019-06-13 04:20
秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍2019-06-13 22:06
反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰2019-06-13 18:44
英對港無法律權力但有責任 梅伊：應尊重中英聯合聲明2019-06-13 13:22
蔡總統：逃犯條例侵犯我國主權 「拒絕接受」2019-06-13 15:54
特派記者在現場／反送中警民衝突過後2019-06-13 11:41
港警射布袋彈有多可怕？ 重傷可致盲2019-06-13 17:14
網路瘋傳港警丟出催淚彈 結果丟成隨身保溫瓶？2019-06-13 16:20
當林鄭月娥哽咽時 蔡詩萍：更多街頭上的母親在哭泣！2019-06-13 16:30
香港警民衝突 中共外交部：這是有組織的暴動2019-06-13 18:56
【即時短評】定位為暴動 北京將堅持香港修例2019-06-13 20:55
國民黨：香港抗爭越演越烈 說明一國兩制都是虛言2019-06-13 15:38
歐盟：香港修逃犯條例觸敏感 恐傷商業地位2019-06-13 07:45
香港反送中抗爭 總統府：台灣不會是惡法幫凶2019-06-13 09:20
雨傘運動後北京加強鉗制 長年積怨引爆反送中2019-06-13 04:27
香港警務處：反送中示威為612暴動 拘捕10多人2019-06-13 18:03
沒有民主的悲哀！呂秋遠：颱風肆虐香港 台灣會沒事？2019-06-13 12:11
批反送中運動失控 新黨宣示挺香港法治、反民粹暴力2019-06-13 11:26
稀土出口下降是因中共控制？ 陸商務部回應了2019-06-13 19:22
郭明錤：華為鴻蒙手機10月上市 低階市場為主2019-06-13 14:32
婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣2019-06-13 18:42
反送中立法會議員現身 提議先修台灣個案2019-06-13 10:55
香港警民衝突共致81人受傷 警方發150枚催淚彈2019-06-13 20:38
嚇死！一度停止心跳 中彈司機：去了鬼門關又回來2019-06-13 21:13
大陸駐英大使警告：若英封殺華為 將損兩國關係2019-06-13 16:16
8年前說一國兩制是謊言 王丹：當時很多人不信2019-06-13 13:48
逃犯條例 中國駐英大使：北京從未指示香港修例2019-06-13 17:30
應對美國科技戰 上海科創板13日火速宣布開板2019-06-13 11:06
支持香港反送中 清交學生挺身聲援2019-06-13 14:15
陸官媒同聲批反送中 騷亂令親者痛仇者快2019-06-13 09:42
貿易戰負面顯現 中國通膨升溫、製造業受創2019-06-13 09:54
女大學生首次示威遇催淚彈 難忘為年輕傷者洗傷口2019-06-13 18:13
留言