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反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰

2019-06-13 18:44香港01 記者李穎霖／報導

一身運動裝束的黃先生，今天於添馬公園執拾剩餘物資。 香港01記者李穎霖／攝影
一身運動裝束的黃先生，今天於添馬公園執拾剩餘物資。 香港01記者李穎霖／攝影
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反對《逃犯條例》修訂昨日引發激烈的警民衝突。今日（13日）金鐘各處都遺下大批未使用過的物資，有不少市民自發回收物資，期間亦被警方截查。有前來協助清理物資的市民表示，已對政權及政黨失望，着年輕人勿當「炮灰」，及早移民。

示威者於添馬公園設置的物資站位置，仍有不少樽裝水、口罩、食物、衞生巾等物品遺下。早上八時許，已有清潔工用將遺留的物資掃在一旁，打算開路予行人通過，亦有市民自發清理垃圾、回收有用的物資。

拿衞生巾回公司給女同事用

「幫忙清理垃圾吧！」一身運動裝束的黃先生早上八時，於添馬公園執拾剩餘物資，每見人經過便會勸喻途人取走有用物資，或將之送回有份出資購買物資的科大學生會。他表示如不取走，有用的物資最後亦會被當垃圾棄置。除未開封的樽裝水、新的口罩，他亦取走了物資站遺下的衛生巾：「這些拿回公司給女同事用，或給家人用。以前我也不知道，原來這些用得很快、價錢很貴的。」

從事金融業的黃先生指，每日走路上班也會經過添馬公園，昨日亦見市民於公園内集會，但自己沒有參與。他認為是次反修訂集會應由社會中的年長一輩出來發聲：「推小孩出來死，年長者又不站出來。」

見到不少年輕人出來抗爭，他表示看到這城市的一絲希望，但籲年輕人勿當「炮灰」。「年輕人，別管了，政府派資源你就拿，學點本領後，就移民離開吧。」他續說：「我真的見一個，勸一個。」

雖然並無參與是次集會，但黃先生稱自己過往曾參與六四事件後的百萬人遊行、2003年反對廿三條立法等大型社會運動。不過，到2014年的佔領運動時，他認為運動過後有人散水、割𥱊，更「篤灰」出賣參與運動的人士，而對政黨、組織生疑。

1989年六四事件發生後，黃先生指自己曾移民到美國留學、工作，到1996年回歸前回流香港：「當時見到香港的環境好，被騙了。」現時他亦打算用兩三年時間作準備，再度移民美國。

「改革開放，港商第一個上去支持；六四事件後，國際都在圍攻中國，但香港卻說要回歸祖國，這是為了換取利益、換取繁榮。」而過去數年，政府一直撥出天價，興建和內地有關的基建項目，亦令他相當關注，認為政府不少決策、基建皆是為了送錢回內地，言談間透露出對香港未來的失望：「香港不會死的，但會痛苦到生不如死。」

延伸閱讀：

【逃犯條例】清場後留逾百包垃圾　清潔工：冇乜話怨唔怨氣

【逃犯條例】中信示威者悉會議取消和平散去　警配長槍防暴盾戒備

文章授權轉載自《香港01》

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