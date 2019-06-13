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女大學生首次示威遇催淚彈 難忘為年輕傷者洗傷口

2019-06-13 18:13香港01 記者廖俊升／報導

警方釋放催淚彈驅趕示威民眾。 香港01記者曾梓洋／攝影
警方釋放催淚彈驅趕示威民眾。 香港01記者曾梓洋／攝影
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逃犯條例》修訂風波不斷，昨有大批示威者在立法會門抗議，並堵塞馬路，下午更爆發大型警民衝突，警方多次施放催淚彈驅散。衝突現場有不少學生身影，戴上口罩守著陣地，要求政府撤回修例決定。一名前來示威的女大學生表示，昨首次參與抗爭便遇上警方武力驅散，更險些被捕，但她直言未來也會繼續抗爭，「因為香港是我的家。」

首示參與抗爭便見催淚彈

《逃犯條例》修訂原於昨日（12日）立法會大會正式進行二讀，立法會場外被抗爭者包圍，抗爭者堵塞多條馬路，令昨日的會議取消。後來金鐘爆發大型警民衝突，警方多次施放催淚彈、橡膠子彈及胡椒噴霧驅趕堵路群眾。抗爭者戴上口罩和打開雨傘，抵擋催淚煙和胡椒噴霧的進逼。

現場不少抗爭者也是學生，當中包括正讀大學三年級的學生Jenny（化名）。她說，這是她首次參加大型抗爭，「2014年雨傘運動主要是去金鐘的自修室，但那次不太算是抗爭。這次就真的是抗爭，而且衝突很大。」

面不改容的傷者與殺紅了眼的警察

沒有抗爭經驗的Jenny，在衝突期間站於後勤位置，為受傷的示威者洗傷口，並在他們的手部包上保鮮紙，以防胡椒噴霧和催淚彈燙傷。看著一個又一個年輕示威者受傷被送到她面前，但他們洗一洗傷口便馬上往前線防止警察逼近，這畫面讓她相當難受，「看到這些學生受傷來到，我幫他們洗傷口和洗眼睛。其實他們很痛但也面不改容，我問他們要不要包保鮮紙，他們說不用，然後又跑到前線去，好多個都是這樣......」想到這一幕，Jenny也難忍淚水，直言不理解警察會如此對學生，「一想到我就會崩潰了，這些都是學生，有的穿著校服，為甚麼會這樣？」

後勤變前線

本來位於遠離衝突的後勤，開頭Jenny只戴上口罩。但抗爭形勢瞬息萬變，警方施放催淚彈，抗爭者的陣地不斷移動，Jenny突然之間變站在前線，「突然好接近警察防線，速龍小隊開始狂奔拉人，真的有點害怕。」這時她也和其他前線抗爭者一樣戴上頭盔和眼罩，「沒有想過警察會放催淚彈，現在才知道裝備有多重要......」

警民連場衝突，警方將防線推出，Jenny隨著其他示威者退守至力寶中心附近。她憶述，當時警察像失去理性一樣瘋狂毆打抗爭者，甚至多名警察把沒有任何反抗動作的學生按在地上不斷毆打。當警察追至，前路就只有力寶中心。

後面的追兵步步進逼，但前面仍然塞滿了抗爭者，於是外面的人不斷打拍窗戶，叫前面的同伴行快一點，情況相當危急，「前路只剩下力寶中心，但前面的人行得太慢，後面又有警察追來，於是我們在外面不斷拍窗，叫他們行快一點，真的好像被喪屍追一樣！我不是怕被拘捕，我是怕被人打死。」

無懼高牆 為「家」抗爭到底

「警察像殺紅了眼一樣，現在自己沒有事，其實真的十分幸運。」第一次參與大型抗爭便見催淚彈、橡膠子彈和速龍小隊，Jenny稱這也是個不錯的經驗，甚至讓她反思抗爭是否必須堅守和平原則，「一百萬人遊行也沒有用，而警察的裝備這麼強，其實要想想我們是否都要提升以自保。」Jenny直言，即使未來的路有多困難，也會繼續堅持抗爭，「因為香港是我的家，和昨日出來的那些學生一樣。」

延伸閱讀：

【逃犯條例‧612圖輯】下午3時爆衝突 影像記錄最亂一刻

【逃犯條例．夏慤道持續更新】示威者以竹搭防線　警金鐘道舉黑旗

文章授權轉載自《香港01》

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