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港警射布袋彈有多可怕？ 重傷可致盲

2019-06-13 17:14世界日報 記者羅印／綜合報導

香港「反送中」抗議活動，香港警方使用布袋彈、橡膠彈及手擲催淚彈等壓制群眾。路透
香港「反送中」抗議活動，香港警方使用布袋彈、橡膠彈及手擲催淚彈等壓制群眾。路透
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香港反對「逃犯條例」修訂草案的示威者與警方爆發衝突，警方使用布袋彈、橡膠彈及手擲催淚彈等壓制群眾；其中的布袋彈外人較陌生，雖不致命但也可能重傷。

根據香港媒體報導，布袋彈是由霰彈槍所發射的彈藥類型，彈頭由布袋包裹鉛砂組成，一般用於防暴、鎮壓和控制群眾用途的彈藥種類，因必須自動射擊，有巨大的動能。

布袋彈重量約40克，跟一顆普通的蛋差不多。布袋彈的霰彈槍理想射程是6到23公尺，能讓員警與嫌犯間的距離，比使用電擊槍時隔得更遠。

此彈藥的初速低，不符合流線和多被滑膛霰彈槍所使用，精準度較低。

一般布袋彈發出，在三至五公尺範圍內子彈以平均每秒70公尺時速射向目標，一般不會致命，但仍能造成重傷，身體中彈處會出現瘀傷，或會造成肌肉撕裂，一旦眼睛中彈亦可致盲。

使用豆袋彈的槍械，都以綠色、橙色槍托標示，以方便辨識，避免被誤加其他致命性彈藥在其中，並經過改裝減少無意間造成致命的可能，但既使如此，也有不少民眾因為此款彈藥造成的致死案例。例如2013年，位於美國伊利諾州的派克佛瑞斯鎮(Park Forest)，一名95歲的男子因在一次衝突事件中被警方使用豆袋彈射中腹部，導致腹部受傷內出血嚴重，送醫後死亡，檢調驗屍時證實豆袋彈為致死因素。

美國每年都會有因豆袋彈攻擊而致死的案例，因此豆袋彈在使用上被要求只能攻擊人體四肢部位，減少可能的傷害擴大。

另據報導，12日在示威現場還有警察配備M16步槍。

據了解，這是香港防暴警察的基本裝備之一，如果採取鎮壓行動，防暴警察依程度輕重，會先用盾牌警棍驅散，然後是催淚瓦斯或水砲、橡膠子彈，再嚴重則是霰彈槍，最後才是M16步槍。

香港「反送中」抗議爆衝突，香港警方擲催淚彈到抗議人群中間，眾人紛紛走散。特派記者...
香港「反送中」抗議爆衝突，香港警方擲催淚彈到抗議人群中間，眾人紛紛走散。特派記者王騰毅／攝影
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