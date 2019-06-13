港6宗教領袖籲克制 7前官員請特首撤回方案

2019-06-13 17:32 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／香港報導



香港一個「逃犯條例」的修訂，引發社會劇烈的動盪。聽上去只有兩種聲音，一種是反修例者的悲憤，一種是支持修例者的激昂，但香港還有第三種聲音。至少已由六大宗教領袖、十位大專院校校長和七位前官員喊出。

香港六宗教領袖座談會包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教、道教。六宗教界領袖表示，宗教界對修例深表關注，又指「逃犯條例」引起社會激烈爭議，並出現重大分歧，呼籲政府以及市民大眾應以克制、和平的方式尋求解決方法。

六宗教領袖認為，民眾是在合法的情況下舉行遊行集會活動，有向政府表達意見的權利，值得尊重。同時期望政府能與市民相互理解，以真誠態度溝通，達致共識。

12日傍晚，還有十間大專院校校長發表共同聲明，他們呼籲各方保持冷靜，注意自身及他人的安全，又呼籲社會各界以理性協商來化解當前的困局。除了這些大專校長，中學校長和團體也紛紛發表聲明表態。

對政界來說，比較引人注目的是七名前局長、副局長及政治助理，公開發表「給行政長官就移交逃犯修訂法案的請求」，懇請特首林鄭月娥「及早撤回方案，從長計議」。

這七人包括前運輸及房屋局副局長邱誠武、財政司長政治助理葉根銓、食物及衛生局政治助理陳智遠、勞工及福利局政治助理莫宜端、環境局政治助理蔡少綿、勞工及福利局副局長蕭偉強及財政司長政治助理羅永聰。

他們說，鑑於這次爭議「不少理性和務實的建議未及充分討論和回應，又罕有地引起大量一般市民以遊行表達深切關注，疑慮有待釋除」，懇請林鄭月娥聆聽各方尤其是法律專業的意見，向各界實事求是和充分解釋，急民所急，促進社會和諧互信，繼續尋求北京的信任及廣大香港市民支持。