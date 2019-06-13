逃犯條例修法以來 陸委會首發旅遊安全提醒

2019-06-13 16:19 中央社 台北13日電



港府昨天預定二讀逃犯條例，上萬港人上街抗議，卻遭警方武力鎮壓。陸委會今天發布旅遊安全提醒，呼籲國人暫避時免前往香港。這也是逃犯條例修法以來，政府首度發布此提醒。

根據大陸委員會今天發布的新聞稿，政府認定，6月12日香港數萬民眾抗議「逃犯條例」示威活動，是遭到「暴力打壓」，才爆發嚴重流血衝突，並導致逾70名民眾輕重傷。

陸委會研判，立法會、港府總部周邊仍有群眾聚集，部分地鐵運輸受影響，後續示威活動可能再次發生。國人倘近期計畫前往香港，請注意個人安全，勿前往前列相關地點，並隨時留意交通資訊及事態發展，以免影響行程及安全。

港府以處理去年在台發生的港女命案兇嫌引渡事宜為由，啟動「逃犯條例」修法，立法會在今年4月3日完成法案首讀，原定昨天二讀，但因示威而延後。外界普遍擔憂，中共將以此任意從香港移送異議人士到中國大陸。

陸委會發言人邱垂正曾表示，為了維護國人在香港安全或相關權益，政府會採取必要措施，包括對香港發布旅遊警示。這次則是逃犯條例修法以來，政府首度針對香港發布旅遊安全提醒。

但根據陸委會官網，截至目前，政府仍未對香港發布旅遊警示。

陸委會今天發布的新聞稿也提到，國人赴港旅遊或台商、台灣民眾在香港遭遇問題，可即撥打台北經濟文化辦事處香港辦事處急難救助電話（852-61439012），辦事處將提供相關協助。