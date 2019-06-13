送陳情書進總統府 盼修港澳條例

2019-06-13 16:25 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「反送中！護人權！行動撐香港！」13日數十名在台港生集結於總統府前呼喊口號，並由台藝大的香港學生張俊豪等十名代表前往總統府遞交陳情書，訴求《港澳關係條例》增訂人權審查機制，防止打壓抗爭的香港官員警察來台、放寬港人申請居留條件。總統府回應，「撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。」

陳情書開頭表示：「我們感謝蔡總統在網路上多次公開表態反對送中條例，支持香港的民主運動，除了公開的文字表態以外，希望蔡總統能以具體政策表達對香港及在台港人的支持。」

針對陳情書內文提及的修改《香港澳門關係條例》第十八條，張俊豪表示，應該將人權審查機制放入《香港澳門關係條例》中，讓台灣身為移民的審查方，將人權作為主要的考慮條件，希望總統蔡英文支持修改《香港澳門關係條例》，對於有參與鎮壓群眾的香港公務員、警察，未來若要移民到台灣，將不適用《港澳關係條例》種種優惠。

對此，總統府發表聲明，「台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶」，並表示會正面看待在台港生表達意見，「因為民主、自由是我們珍惜的價值，台灣會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人」。

談及《逃犯條例》，張俊豪表示，一旦《逃犯條例》施行，所有在台灣或香港發表的言論對中共不利，都有可能會被因「危害國家安全」為由而送到大陸審判，這是所有在台港生都非常關心的。他還說，一旦《逃犯條例》施行，「我現在的言論已經有可能被國家機關認定為危害國土安全，我連像這樣受訪的機會都沒有」。

到場聲援的學運領袖林飛帆也指出，過往李明哲事件，就是從澳門進入廣州被捕；倘若是這個法案通過，港府可以直接在香港、澳門機場逮人、遣送中國受審，這是影響非常關鍵的一步，對香港一國兩制原本享有的部分「司法管轄權」是一大侵害。

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