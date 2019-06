媒體看反送中/CNN:雨傘運動重來 紐時:北京不易讓步

2019-06-13 16:26 世界日報 香港新聞組/香港13日電



香港的反《逃犯條例》修例抗議行動,12日示威者與警方出現激烈衝突,全球各大媒體都在網站首頁大篇幅報導事件。CNN刊文指,香港的雨傘運動重臨。紐約時報分析,林鄭有中南海高層力挺,意志堅定,加上立法會親北京議員占多數,北京不易讓步。

美國有線新聞網(CNN)發表分析文章「The return of Hong Kong`s umbrella movement」(香港雨傘運動的回歸)指,數以千計甚至是數以萬計的年輕示威者包圍立法會,令港警與政府方寸大亂。

紐時指出,林鄭月娥若挺過抗爭風暴、成功修例,將讓北京有機會擴權,繞過香港獨立的司法體系,把手伸向香港居民與訪港人士。

英國衛報則有文章以「`Waiting for a miracle`: hope and resolve on the streets of Hong Kong」(盼待奇蹟:香港街頭的希望與決心)為題,講述民眾如何示威。

華爾街日報稱此次抗議是香港幾年來公眾不滿最大規模的爆發。報導中還提到香港民眾習慣了諸如法治與司法程序(due process)等價值觀,很多民眾對放棄這些價值觀的可能感到非常憤怒。

華盛頓郵報的報導說,在1997年香港主權移交後,根據「一國兩制」框架,香港應被保證其有權維持其自身的社會、法律和政治體制50年不變,然而一些人擔憂中共正在愈加違背這一協議。報導還認為,此次示威活動給中國領導人習近平帶來了挑戰,示威也給香港那些感到被經濟精英主導的政治進程所疏遠的年輕人一個發聲的機會。