反送中…成特區管治權爭奪戰 港府定性「暴動」

2019-06-13 16:23 世界日報 香港新聞組／香港13日電



《逃犯條例》修訂之爭全面升級，大批年輕人12日在金鐘、中環一帶占路、衝擊，港府形容事件為「公然、有組織的暴動」。港府消息人士表示，港府內部研判，此次約有4萬人參與，規模和性質遠超反對一條條例的激烈示威人數；港府將事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」，有專家認為，事態發展已成為「特區管治權爭奪戰」，北京及港府不會讓步，而且抗爭行動越激烈，強硬程度更會提升。

香港01報導，政府消息人士透露，特首林鄭月娥與政府高層全日多次踫頭開會，應對事件，而從警方獲得的情報是，此次在示威者中搜出大量具「武器」，包括削尖了的鐵枝，推測不是臨場執檢物件製成，而是有備而來，且有人運來磚頭，認為背後有人策畫及提供資源。

此外，警方發現有人透過通訊軟件telegram設立許多小群組，再透過這些群組「串連」這班年輕示威者，而主事人就「匿群組背後策動、挑動同指揮」。

針對今天香港立法會原訂進行逃犯條例修正案二讀引發大批民眾抗議，示威人士多稱，因不滿政府漠視民意、硬推修例而自發而來。但行政長官林鄭月娥12日晚間對全港市民發表談話稱，這已經不是和平集會，而是「公然、有組織地發動暴動」。

據報導，港府結論是「有人想在香港搞顏色革命」，而且涉及外部力量，「當事情一觸及大陸，又或者不是他們所預期，就搞你，令香港立立亂，營造管治不下去的氛圍。」

該名政府消息人士續說，《逃犯條例》修訂絕不讓步，「五年前搞了一次佔中，五年後又來一場更大鑊，如果此次讓步，以後還可管下去嗎？到時不是港人治港，是外國人治港。」

另據香港電台報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為， 特區政府就修訂《逃犯條例》沒有撤回的空間，暫緩亦等同擱置，相信會按著預定時間表，短期內完成修訂過程。

劉兆佳表示，早預計中央及特區政府不會讓步，而且態度會非常強硬，抗爭行動越激烈，強硬程度更會提升。他說，事態發展至今，已不單純是修例問題，而是涉及香港特區管治權的爭奪戰，是繼續由中央或特區政府管治，抑或落在反對派或外部勢力手上，也涉及「一國兩制」日後能否成功實踐。