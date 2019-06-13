港人反送中抗爭升級 特首批暴動、否認「賣港」

2019-06-13 14:14 世界日報 香港報導



香港官民對抗升級 警方武力清場 72示威者受傷 立法會取消二讀 13日大罷課續抗爭 路透社 分享 facebook

香港修訂逃犯條例之爭，因大批市民12日聚集在立法會和特區政府總部示威，立法會被迫取消原訂二讀程序，但特首林鄭月娥以「暴動」形容示威，表示絕不撤回條例；警方使用催淚彈、布袋彈和橡膠子彈局部清場，至少72人受傷；入夜後示威群眾陸續撤離，大罷課等抗爭行動在13日展開。

香港官民對抗升級 警方武力清場 72示威者受傷 立法會取消二讀 13日大罷課續抗爭 路透社 分享 facebook

在12日下午香港特區警方開始使用武力局部清場，至當晚11時止已導致72人受傷；兩名重傷者之一稱警察無預警向他開槍，擊中他致右眼失明。

香港立法會原定12日上午11時恢復二讀辯論「逃犯條例」修正案。但從11日晚已有反修例民群聚集在立法會外，12日上午人潮愈聚愈多，大批反對修例的民眾衝出龍和道及夏愨道行車線，導致金鐘一帶交通癱瘓。

在夏愨道，示威者不停搬動鐵馬組成三角形的鐵馬陣，又將垃圾桶及修路牌堆積在馬路，前排示威者以雨傘組成傘陣，大部分示威者戴口罩及護目鏡，有人戴上安全帽，與警察對峙。

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由於立法會和政府總部周遭交通癱瘓，加上政府總部宣布出入口封閉，香港政府總部和立法會基本停運。立法會主席梁君彥透過祕書處宣布延期開會，另行通知，等於宣布二讀辯論「逃犯條例」草案暫時擱置。

但金鐘一帶的示威，未因立法會暫停二讀而停止，警民衝突反而擴大。

香港警務處長盧偉聰說，大量戴口罩人士衝出金鐘一帶，霸占馬路，警方已採取克制容忍態度，但示威者使用危險武器，包括鐵馬、磚頭等，警方認為現況已是「騷亂」，迫不得已使用警棍、橡膠子彈及手擲催淚彈等武器，防止暴徒衝擊。

香港特首林鄭月娥傍晚發表白天預錄的電視台訪問稱，12日的抗議已不是和平集會，而是「公然、有組織地發動暴動」。

她說，雖然這次修法爭議帶來政治代價，但她不會撤回修訂「逃犯條例」，目前是時候用立法會的機制讓議員表達意見。面對泛民方面指責她「賣港」，林鄭受訪時一度哽咽落淚，自己對香港的愛，讓她做出不少牲，她不能接受「賣港」的說法。

在警民爆發衝突後，民陣方面發表聲明，譴責香港警方以催淚彈、橡膠子彈等具殺傷力武器對付示威者，導致多人受傷、甚至昏迷，呼籲國際社會介入；民陣呼籲香港民眾持續已經展開的「三罷」(罷工、罷市、罷課)，香港教育專業人員協會也發出聲明，宣布發動全港本周罷課。

12日晚入夜後，大批市民下班後趕到金鐘聲援示威者；警方局部清場，示威者經過與警察的對峙和衝突，在13日凌晨警方再次清場後才陸續散去。

多名香港特首的選舉委員12日開始連署，要求林鄭月娥下台，並撤回逃犯條例修正案，同時停止警方繼續使用暴力。到當晚10時41分，已有多達208名選舉委員參與連署，約占總數17%。