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傘運領袖羅冠聰：鎮壓反送中是一國兩制吞噬民主

2019-06-13 14:15中央社 台北13日電

香港雨傘運動學生領袖羅冠聰中午與在台港生連線時表示，這次港府鎮壓反送中抗爭，顯示「一國兩制」侵蝕民主自由，也是台灣人認識「一國兩制」的最好啟示。

太陽花學運領袖林飛帆受訪時則表示，台港之間都面臨北京的威權擴張，香港更站在第一線，彼此之間應思考如何合作，對抗中共。台灣應該積極的保護受迫害的香港人民，相應法治配套措施需要討論。

眾多港人昨天罷工、罷課、罷市，並有上萬人走上街頭反對港府修訂逃犯條例，香港警方卻展開武力鎮壓。

10多名在台港生與台灣學生今天上午在總統府前召開記者會，希望政府增訂港澳條例人權審查機制、在台港女命案凶嫌個案引渡處理。10名港生代表隨後前往總統府遞交陳情書，並獲秘書長陳菊等人接見。

接見結束後，港生回到凱達格蘭大道，與羅冠聰視訊連線。羅冠聰在連線時指出，港府這次的鎮壓行動比以往更加蠻橫無理。民眾罷工、上街表現相當和平，港府卻將這些行為抹黑為「暴動」，警方更使用橡膠子彈、布袋彈，甚至瞄準示威者的頭部開槍。

他強調，這次事件是台灣為什麼需要關注香港的重要原因之一。這顯示中共在香港推行「一國兩制」之後，港人擁有的自由、人權慢慢被吞噬，「兩制」慢慢走向中共獨裁。

羅冠聰說，「一國兩制」對港人的生活方式、自由民主，沒有任何保障。這些都是台灣認識「一國兩制」的重要啟示。

林飛帆上午陪同香港學生代表前往總統府，但並未進入府內，僅在外面等待。

他在受訪時也提到，香港確實站在第一線抵抗中共「一國兩制」體系，台灣也不遙遠，台港都面對中共的威權擴張，彼此之間要思考如何合作應處。

林飛帆說，9日香港百萬人上街遊行反送中以來，有些民團提出建議，包括對涉及鎮壓的香港公務員來台採取懲罰措施，以及台灣未來如何提供香港受政治迫害疑慮的相關人士庇護與必要協助。

他表示，如何認定迫害威脅、如何協助都有討論空間，但台灣在大方向上應該積極的保護、乘載受迫害的香港人民，並討論相應法治配套。

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