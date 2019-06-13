催淚彈鎖城 年輕人：開真槍都不走

2019-06-13 13:20 世界日報 香港13日電



影片來源：臉書

一枚枚催淚彈昨日墜落金鐘各處，大批反對政府修訂《逃犯條例》的年輕示威者，一次又一次散了再聚。有毫無保護裝備的婦人一度退後，不斷嚎哭說：「後生仔，不好再走出去了。」有戴頭盔和眼罩的年輕人回頭一望，繼續跑到現場示威，有人說即使警察發射真槍實彈，都堅決不會離去。

綜合香港媒體報導，人潮中，大多數是一張張年輕的臉孔，部分更身穿校服到場。有三名中三生昨早完成考試後結伴到來，其中楊同學說，「不少同學都關心這件事，當然都有不少是『港豬』，但我們都希望站出來」，希望政府聆聽民意。

年輕人在示威現場分工合作，有男生抬起鐵馬，四處設立路障，有人則四處派發物資。報導說，大學生林小姐到場抗議政府拒聽民意，「政府已經不是為香港人了」。她手挽膠袋，默默清理路面的垃圾，「我做不到在前線衝，只好做自己可以做的事」。

催淚彈鎖城 年輕人散了又聚 「開真槍都不走」 伯伯肚皮中彈倒地 路透社 分享 facebook

下午3時許，龍和道與添美道等地點的示威者行動開始「升級」，警方隨後在金鐘多處施放催淚彈，驅散人群，有年輕人遭擊中受傷。據報導，金鐘一帶瀰漫濃烈刺鼻氣味，有年輕人掩臉咳嗽，但別個頭後再跑回現場，不斷呼籲示威者加入。25歲的陳先生更目擊前方一名示威者眼角中彈流血，他矢言，即使警方開真槍，自己都堅決不離開。