親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32聯合新聞網 綜合報導

港府《逃犯條例》修訂草案，引發港民上街抗議。圖擷自香港地臉書
港府《逃犯條例》修訂草案，引發港民上街抗議。圖擷自香港地臉書
分享

香港近一周以來，因不滿港府《逃犯條例》修訂草案，由香港民間人權陣線發起反對修訂《逃犯條例》示威大遊行，近百萬民眾上街抗議，12日為阻擋《逃犯條例》進行二讀，反送中民眾包圍香港立法會周圍，爆發嚴重警民衝突，一名母親對著警方聲嘶力竭大吼的影片曝光後，感動上萬名網友。

根據臉書專頁《香港地》影片，一名母親站在抗爭隊伍的最前端，對著警方怒吼「我是媽媽，你也有小孩的，為什麼這樣打這些小孩？」、「夠啦！我也吃了好幾個煙霧彈了，我們也付出了代價」，更脫下背包激動大喊「我沒有攻擊你們，我沒有武器啊！」，「你們這樣欺負我一個小女人，內心過得去嗎？」，影片最後可見，溫情喊話對警方無用，這名母親還是遭到港警攻擊。

影片在網路上引起廣大網友熱議，對於這名母親的行為也有不同看法，支持她的網友表示「真的是看不下去，她手上又沒拿武器，憑什麼攻擊？別跟我說警察是接收命令，這麼近距離攻擊叫恐怖攻擊」、「媽媽好勇敢，看的我眼眶泛紅」，但也有網友不認同表示，「怎麼不回家煮飯」、「如果為孩子好，就不應該讓孩子去參加遊行，而是應該教孩子尊重警察不是攻擊警察」。

台灣粉絲專頁《打馬悍將粉絲團》也分享了影片，許多台灣網友紛紛留言，「台灣人！這就是九二共識下場」、「補個後續，影片中的媽媽沒有大礙」、「看了很想哭！」。

香港特首林鄭月娥在12日全香港警民衝突最猛烈時神隱，報導指出，林鄭月娥12日清早接受了香港最大的電視台《TVB 無線新聞》的專訪。林鄭月娥在專訪中強調，「從未因推動條例感到心虛」，問到被指控「賣港」時，林鄭月娥哽咽表示，「我怎麼可能賣港，我在這裡土生土長，也為香港做出不少個人犧牲」，更提到她也是身為人母，對於佔領金鐘的年輕人感到憂心，林鄭月娥強調不能「縱容小孩子任性」，否則他們長大了一定會後悔。

【相關閱讀】


‧ 整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

香港特首林鄭月娥逃犯條例反送中人權
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾

2019-06-13 14:00

英對港無法律權力但有責任 梅伊：應尊重中英聯合聲明

2019-06-13 13:22

影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止

2019-06-13 13:03

沒有民主的悲哀！呂秋遠：颱風肆虐香港 台灣會沒事？

2019-06-13 12:11

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:54

特派記者在現場／反送中警民衝突過後

2019-06-13 11:41

支持香港反送中 清交學生挺身聲援

2019-06-13 14:15

港人反送中抗爭升級 特首批暴動、否認「賣港」

2019-06-13 14:14

聲援香港反送中 柯Ｐ呼籲港府節制、陸方慎思

2019-06-13 14:14

誰才是暴徒？612我在反送中的暴亂現場

2019-06-13 13:45

催淚彈鎖城 年輕人：開真槍都不走

2019-06-13 13:20

催淚彈驅趕和平示威者 國際特赦組織指不合法

2019-06-13 13:19

影／反送中示威爆流血衝突 歐美各國密切關注

2019-06-13 12:44

反送中清場後：金鐘仍封鎖，立法會無限期暫延二讀

2019-06-13 12:31

聲援香港反送中 洪慈庸：台灣人別再被九二共識所騙

2019-06-13 12:29

反對送中法案 黃偉哲：我們和香港民眾站一起

2019-06-13 11:55

在台港生譴責港府暴力 向蔡英文總統送陳情書

2019-06-13 11:53

外交部：堅定呼籲港人一起反送中

2019-06-13 11:45

支持民主 台中府會兩黨一起喊「香港加油！」

2019-06-13 11:30

批反送中運動失控 新黨宣示挺香港法治、反民粹暴力

2019-06-13 11:26

反送中立法會議員現身 提議先修台灣個案

2019-06-13 10:55

送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

2019-06-13 10:00

陸官媒同聲批反送中 騷亂令親者痛仇者快

2019-06-13 09:42

香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31

香港反送中抗爭 總統府：台灣不會是惡法幫凶

2019-06-13 09:20

歐盟：香港修逃犯條例觸敏感 恐傷商業地位

2019-06-13 07:45

反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 06:28

雨傘運動後北京加強鉗制 長年積怨引爆反送中

2019-06-13 04:27

香港反送中示威抗議 英美領袖聲援

2019-06-13 04:20

反送中示威 徐斯儉：不利中國推銷台版一國兩制

2019-06-13 03:29

現場直擊／催淚瓦斯下9成都是年輕人 吶喊「自己救自己」

2019-06-13 02:04

不退！中環軍營前對峙，香港「反送中」千人街頭守夜

2019-06-13 01:42

聲援「反送中」 郭台銘：追求民主撐香港

2019-06-13 01:18

徐斯儉談「反送中」：對習推台灣版「一國兩制」不利

2019-06-13 01:16

國台辦：一國兩制是香港最佳方案

2019-06-13 00:37

美眾院議長：逃犯條例將危及美港關係

2019-06-13 00:29

香港七前官員發聲「請特首撤回方案」

2019-06-13 00:25

聲援港人上街 藍綠齊聲：反對一國兩制

2019-06-13 00:22

場邊觀察／警民成仇 抗爭變騷亂

2019-06-13 00:19
看更多

熱門文章

凌晨的寂靜 金鐘只剩10餘示威者留守

2019-06-12 23:55

反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 06:28

反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包

2019-06-12 17:00

送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

2019-06-13 10:00

支援反送中？香港街頭多起連環車禍 網友猜故意這樣做

2019-06-12 19:53

香港特首：這次是公然、有組織地發動暴動

2019-06-12 23:29

影／成大臨時發起聲援香港反送中 參與學生擠滿校門口

2019-06-12 21:37

不顧香港及國際社會反對 港府北京態度強硬

2019-06-12 19:00

影／反送中爆衝突 港警清場後香港宛如死城

2019-06-12 22:13

美眾議長：若港強修法 國會將檢討美港貿易關係

2019-06-12 18:51

港警使用的豆袋彈多可怕？常用於鎮壓防暴 可致重傷

2019-06-12 19:10

影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止

2019-06-13 13:03

香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31

港警定調 反送中示威成暴徒騷亂

2019-06-12 16:40

港警清場 香港立法會周邊一片狼籍宛如死城

2019-06-12 21:45

影／反送中群眾越防線 港警動用催淚彈強勢清場

2019-06-12 17:11

不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾

2019-06-13 14:00

現場直擊／催淚瓦斯下9成都是年輕人 吶喊「自己救自己」

2019-06-13 02:04

香港反送中示威抗議 英美領袖聲援

2019-06-13 04:20

影／韓國瑜派副市長探反送中靜坐學生 握手拍肩3分鐘離開

2019-06-12 18:57

韓國瑜：完全無法接受港澳一國兩制 盼香港平順祥和

2019-06-12 14:57

香港官民對抗升級！警方武力清場 72示威者受傷

2019-06-13 00:06

美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17

口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則

2019-06-12 19:24

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

蘋果手機賣不好？大陸蘋果手機再下殺3,600元

2019-06-12 16:18

港警動用橡膠子彈驅離 蔡總統：極度震驚

2019-06-12 21:19

影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32

香港反送中爆警民衝突 林鄭月娥：不應縱容小孩任性

2019-06-12 22:10

香港衝突逾10傷 示威者倒地 警員疑被雜物擊中

2019-06-12 17:50

等待奇蹟？最後一戰？ 反送中民眾心情複雜

2019-06-12 20:55

特派記者在現場／反送中警民衝突過後

2019-06-13 11:41

在台港生抗議反送中 柯文哲低調現身送熱飲

2019-06-12 18:36

香港反送中／晚間警察清場 平靜2小時後再爆衝突

2019-06-12 22:48

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12

港警橡膠子彈驅離反送中民眾 蔡英文：感到極度震驚

2019-06-12 20:23

香港七前官員發聲「請特首撤回方案」

2019-06-13 00:25

聲援「反送中」 郭台銘：追求民主撐香港

2019-06-13 01:18

殺人犯男友頂替她亡夫名 單親媽被蒙15年

2019-06-12 21:42

香港反送中抗議者取磚準備 警方嚴重警告

2019-06-12 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top