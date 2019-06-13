影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32 聯合新聞網 綜合報導



港府《逃犯條例》修訂草案，引發港民上街抗議。圖擷自 香港地臉書 分享 facebook

香港近一周以來，因不滿港府《逃犯條例》修訂草案，由香港民間人權陣線發起反對修訂《逃犯條例》示威大遊行，近百萬民眾上街抗議，12日為阻擋《逃犯條例》進行二讀，反送中民眾包圍香港立法會周圍，爆發嚴重警民衝突，一名母親對著警方聲嘶力竭大吼的影片曝光後，感動上萬名網友。

根據臉書專頁《香港地》影片，一名母親站在抗爭隊伍的最前端，對著警方怒吼「我是媽媽，你也有小孩的，為什麼這樣打這些小孩？」、「夠啦！我也吃了好幾個煙霧彈了，我們也付出了代價」，更脫下背包激動大喊「我沒有攻擊你們，我沒有武器啊！」，「你們這樣欺負我一個小女人，內心過得去嗎？」，影片最後可見，溫情喊話對警方無用，這名母親還是遭到港警攻擊。

影片在網路上引起廣大網友熱議，對於這名母親的行為也有不同看法，支持她的網友表示「真的是看不下去，她手上又沒拿武器，憑什麼攻擊？別跟我說警察是接收命令，這麼近距離攻擊叫恐怖攻擊」、「媽媽好勇敢，看的我眼眶泛紅」，但也有網友不認同表示，「怎麼不回家煮飯」、「如果為孩子好，就不應該讓孩子去參加遊行，而是應該教孩子尊重警察不是攻擊警察」。

台灣粉絲專頁《打馬悍將粉絲團》也分享了影片，許多台灣網友紛紛留言，「台灣人！這就是九二共識下場」、「補個後續，影片中的媽媽沒有大礙」、「看了很想哭！」。

香港特首林鄭月娥在12日全香港警民衝突最猛烈時神隱，報導指出，林鄭月娥12日清早接受了香港最大的電視台《TVB 無線新聞》的專訪。林鄭月娥在專訪中強調，「從未因推動條例感到心虛」，問到被指控「賣港」時，林鄭月娥哽咽表示，「我怎麼可能賣港，我在這裡土生土長，也為香港做出不少個人犧牲」，更提到她也是身為人母，對於佔領金鐘的年輕人感到憂心，林鄭月娥強調不能「縱容小孩子任性」，否則他們長大了一定會後悔。