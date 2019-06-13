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香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31香港01 記者沙半山／報導

香港01記者盧翊銘攝
香港01記者盧翊銘攝
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逃犯條例》修訂之爭全面升級，大批年輕人在金鐘、中環一帶佔路、衝擊，政府形容事件為「暴動」。但原來，政府高層對事件的真正定性，不僅於此。

政府消息人士表示，政府內部研判，今次約有4萬人參與，規模和性質遠超反對一條條例的激烈示威人數；政府將今日事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」，目的想營造香港無法管治下去的氛圍，所以政府絕不讓步。

政府消息人士透露，特首林鄭月娥與政府高層全日多次踫頭開會，應對事件，而從警方獲得的情報是，今次在示威者中搜出大量具「武器」，包括削尖了的鐵枝，推測不是臨場執檢物件製成，而是有備而來，且有人運來磚頭，認為背後有人策劃及提供資源。

香港01記者羅君豪攝
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香港01記者高仲明攝
香港01記者高仲明攝
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香港01記者梁鵬威攝
香港01記者梁鵬威攝
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此外，警方發現有人透過通訊軟件telegram設立許多小群組，再透過這些群組「串連」這班年輕示威者，而主事人就「匿喺群組背後策動、挑動同指揮」。

示威人士多稱，因不滿政府漠視民意、硬推修例而自發而來。但政府的內部評估卻完全是另一版本，認為今次參與包圍及衝擊行動的人約有4萬之數，規模和性質遠超反對一條條例的激烈示威人數，綜合資訊後得出的結論是「有人想在香港搞顏色革命」，而且涉及外部力量，「當事情一觸及大陸，又或者不是他們所預期，就搞你，令香港立立亂，營造管治不下去的氛圍。」

該名政府消息人士續說，《逃犯條例》修訂絕不讓步，「五年前搞了一次佔中，五年後又來一場更大鑊嘅，如果今次讓步，以後還可管下去嗎？到時不是港人治港，是外國人治港。」

延伸閱讀：

【逃犯條例】一文睇清最新示威範圍　政總清場示威者佔領中環

【逃犯條例・圖輯】再佔金鐘　2014雨傘運動 vs 2019反逃犯條例

文章授權轉載自《香港01》

逃犯條例林鄭月娥反送中
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